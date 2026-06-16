Crimson Desert si concentrerà anche su Damiane e Oongka con i prossimi aggiornamenti

In una recente intervista, Pearl Abyss ha parlato di alcune novità in arrivo per Crimson Desert attraverso i prossimi aggiornamenti, che riguarderanno anche i personaggi alternativi come Damiane e Oongka, con la volontà di dare maggiore spessore a questi e renderli più organicamente inseriti nel contesto del gioco.
Nell'ottica di varie espansioni che vadano ad ampliare la narrazione di Crimson Desert, all'interno dei prossimi aggiornamenti in arrivo anche tra giugno e settembre, rientra anche un'attenzione particolare a Damiane e Oongka, che potrebbero ricevere aggiunte specifiche per quanto riguarda il loro background e la loro storia.
L'idea è di costruire una maggiore "motivazione" alla base della loro presenza e delle loro azioni, visto che la storia si concentra soprattutto si Kliff, mentre lascia un po' in disparte gli altri personaggi presenti.
Personaggi a tutto tondo
"Abbiamo discusso della possibilità di approfondire i retroscena dei personaggi aggiuntivi, ma i dettagli devono ancora essere definiti", ha spiegato Will Powers, director of marketing di Pearl Abyss, in un'intervista pubblicata da IGN.
"Ovviamente, tutto questo è ancora in fase di valutazione, e vorrei precisare che gli sviluppatori leggono davvero i commenti che trovano su Internet".
"I giocatori hanno espresso il desiderio di conoscere meglio i retroscena dei personaggi giocabili aggiuntivi e di capire come queste persone siano state coinvolte nella trama principale", dunque questo sarà un elemento da tenere in considerazione per e prossime aggiunte a Crimson Desert.
Gli utenti hanno fatto presente come i personaggi aggiuntivi risultino un po' inseriti nel contesto del gioco senza una reale motivazione, e questo dovrebbe cambiare nel prossimo periodo.
Nel frattempo, Crimson Desert si è aggiornato ancora con l'arrivo dell'update 1.11 proprio la scorsa settimana, all'interno dell'impressionante lavoro di supporto svolto finora da Pearl Abyss.
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