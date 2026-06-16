Crimson Desert si concentrerà anche su Damiane e Oongka con i prossimi aggiornamenti

In una recente intervista, Pearl Abyss ha parlato di alcune novità in arrivo per Crimson Desert attraverso i prossimi aggiornamenti, che riguarderanno anche i personaggi alternativi come Damiane e Oongka, con la volontà di dare maggiore spessore a questi e renderli più organicamente inseriti nel contesto del gioco.

Nell'ottica di varie espansioni che vadano ad ampliare la narrazione di Crimson Desert, all'interno dei prossimi aggiornamenti in arrivo anche tra giugno e settembre, rientra anche un'attenzione particolare a Damiane e Oongka, che potrebbero ricevere aggiunte specifiche per quanto riguarda il loro background e la loro storia.

L'idea è di costruire una maggiore "motivazione" alla base della loro presenza e delle loro azioni, visto che la storia si concentra soprattutto si Kliff, mentre lascia un po' in disparte gli altri personaggi presenti.