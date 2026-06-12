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Crimson Desert si aggiorna ancora: ecco la patch 1.11 con nuovi contenuti e miglioramenti vari

Continua l'incredibile supporto post-lancio per Crimson Desert, con l'arrivo di un altro aggiornamento a distanza di una settimana dal precedente: vediamo i contenuti della patch 1.11.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   12/06/2026
Una scena di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Pearl Abyss continua a supportare Crimson Desert con velocità e intensità davvero incredibili, come dimostra ancora una vota la nuova patch 1.11 pubblicata proprio in queste ore, che porta nuovi contenuti e miglioramenti vari.

A circa una settimana di distanza dal precedente aggiornamento 1.10, Crimson Desert è già pronto ad altre novità, con un nuovo update destinato a PC, PS5 e Xbox Series X|S che porta novità per Damiane e Oongka, ulteriori espansioni alla gestione dei pet, revisioni a diversi mini-game e altro.

Ci sono poi nuove sfide a cui prendere parte e ovviamente aggiustamenti sul fronte della stabilità e miglioramenti tecnici di varia entità, all'interno di un percorso di supporto veramente impressionante per Crimson Desert, che nel frattempo ha raggiunto un altro traguardo in termini di vendite.

Alcune delle maggiori novità introdotte

Per avere una visione più completa di tutte le caratteristiche della patch 1.11 vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Crimson Desert, con l'aggiornamento che dovrebbe essere già stato distribuito su tutte le piattaforme.

Particolarmente interessante risulta l'espansione nella gestione degli animali da compagnia disponibili e sull'ottenimento di questi, ma ci sono molti aspetti modificati.

Gli update di Crimson Desert sono "marketing gratuito", proseguiranno finché ci sarà domanda Gli update di Crimson Desert sono marketing gratuito, proseguiranno finché ci sarà domanda

Ci limitiamo qui a riportare alcune delle novità maggiori apportate dal nuovo aggiornamento. In particolare, queste sono le aggiunte principali:

  • Aggiunte nuove sfide che permettono di aumentare il numero di animali da compagnia registrabili
  • Ora è possibile registrare fino a 100 animali domestici. Tuttavia, è possibile evocare al massimo 50 animali domestici nell'accampamento anche se se ne hanno registrati di più
  • Aggiunti oggetti che consentono di aumentare il numero di animali domestici registrabili, ottenibili anche come ricompensa da missioni già esistenti. Se la missione è già stata completata, l'oggetto verrà fornito in modo retroattivo
  • Aggiunta un'icona della mappa esclusiva per i cuccioli di viverna
  • Damiane e Oongka ora possono equipaggiare la Perforatrice e la Motosega

Sul fronte dei contenuti, sono stati applicati vari miglioramenti ai negozi in modo tale da vendere equipaggiamenti disponibili precedentemente solo in quantità limitata, migliorato il mini-game del flipper e risolto un problema per cui il Talismano della Compagnia non poteva essere utilizzato in alcune situazioni.

Oltre a questo, vi rimandiamo al link fornito sopra per una visione completa di tutti i cambiamenti effettuati.

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