Crimson Desert si aggiorna ancora: ecco la patch 1.11 con nuovi contenuti e miglioramenti vari

Pearl Abyss continua a supportare Crimson Desert con velocità e intensità davvero incredibili, come dimostra ancora una vota la nuova patch 1.11 pubblicata proprio in queste ore, che porta nuovi contenuti e miglioramenti vari.

A circa una settimana di distanza dal precedente aggiornamento 1.10, Crimson Desert è già pronto ad altre novità, con un nuovo update destinato a PC, PS5 e Xbox Series X|S che porta novità per Damiane e Oongka, ulteriori espansioni alla gestione dei pet, revisioni a diversi mini-game e altro.

Ci sono poi nuove sfide a cui prendere parte e ovviamente aggiustamenti sul fronte della stabilità e miglioramenti tecnici di varia entità, all'interno di un percorso di supporto veramente impressionante per Crimson Desert, che nel frattempo ha raggiunto un altro traguardo in termini di vendite.