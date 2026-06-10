Gli update di Crimson Desert sono "marketing gratuito", proseguiranno finché ci sarà domanda

Will Powers, PR e marketing director di Pearl Abyss, ha spiegato che i massicci aggiornamenti post‑lancio di Crimson Desert continueranno ad arrivare anche in futuro, "finché ci sarà domanda".

Intervistato da Dexerto, Powers ha chiarito che lo studio considera il supporto post‑lancio del gioco in modo simile a quello portato avanti da anni per l'MMO Black Desert. "Questo è un modello a cui i giocatori non sono abituati: un gioco premium che riceve contenuti costanti e gratuiti dopo il lancio", ha affermato.