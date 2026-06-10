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Gli update di Crimson Desert sono "marketing gratuito", proseguiranno finché ci sarà domanda

Gli aggiornamenti gratuiti e costanti di Crimson Desert sono una strategia di marketing organico, destinati a proseguire finché la community continuerà a chiederli.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/06/2026
Kilff, il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
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Will Powers, PR e marketing director di Pearl Abyss, ha spiegato che i massicci aggiornamenti post‑lancio di Crimson Desert continueranno ad arrivare anche in futuro, "finché ci sarà domanda".

Intervistato da Dexerto, Powers ha chiarito che lo studio considera il supporto post‑lancio del gioco in modo simile a quello portato avanti da anni per l'MMO Black Desert. "Questo è un modello a cui i giocatori non sono abituati: un gioco premium che riceve contenuti costanti e gratuiti dopo il lancio", ha affermato.

Investire negli update equivale a investire nel marketing

Secondo Powers, il continuo flusso di aggiornamenti genera un circolo virtuoso: rafforza la community, premia chi ha investito tempo nel gioco e allo stesso tempo alimenta il passaparola, con un impatto positivo sulle vendite. In altre parole, è una forma di marketing che non richiede investimenti pubblicitari diretti.

Crimson Desert ha ricevuto un nuovo aggiornamento: la patch 1.10 porta diverse novità Crimson Desert ha ricevuto un nuovo aggiornamento: la patch 1.10 porta diverse novità

"Continuare a supportare il gioco e a pubblicare nuovi contenuti premia la community e chi ci ha investito tempo, oltre a rappresentare marketing gratuito senza dover spendere altrove. In pratica, invece di investire in pubblicità, investi nell'aggiungere nuovi contenuti al gioco" ha aggiunto.

Rimanendo in tema, Pearl Abyss ha presentato la roadmap dei contenuti in arrivo fino a settembre, che include modifiche per migliorare la trama, nuovi contenuti legati al combattimento e nuove abilità per Oongka e Damiane.

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