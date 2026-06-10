Tre incubi a prezzo stracciato: Resident Evil Remake Trilogy in forte sconto su Instant Gaming

Rivivere il terrore biologico che ha segnato la storia dei videogiochi non è mai stato così accessibile. Negli ultimi anni Capcom ha dimostrato un'abilità straordinaria nel rinfrescare i suoi grandi classici, e l'opportunità di recuperare in un colpo solo tre dei capitoli moderni più apprezzati si fa decisamente ghiotta su PC. La raccolta Resident Evil Remake Trilogy è infatti la protagonista di un consistente taglio di prezzo sulla piattaforma digitale. Potete far vostra l'intera collezione cliccando sul box soprastante o visitando il link diretto alla pagina prodotto, aggiungendo alla libreria di Steam un pacchetto horror monumentale a una frazione del suo costo originale.
Il terrore biologico si rinnova da Raccoon City alla Spagna
Questa trilogia permette di risparmiare in modo netto rispetto all'acquisto dei singoli codici separati. Il costo di listino iniziale, inteso con l'IVA già inclusa per il mercato italiano, è pari a 90,00€. Tramite l'attuale promozione, la chiave per Resident Evil Remake Trilogy viene proposta a un prezzo scontato sul portale di 24,29€ IVA esclusa (sconto del 73%). Nel momento in cui si passa alla cassa, aggiungendo l'aliquota nazionale del 22%, il prezzo finale all'acquisto si attesta su 29,63€, determinando uno sconto complessivo pari al 67,08%. Si tratta di un'occasione ideale per portarsi a casa tre produzioni di assoluto rilievo spendendo meno del prezzo di un singolo titolo budget.
Questo speciale pacchetto unisce le edizioni completamente reinventate di tre pietre miliari del survival horror. Al suo interno troviamo l'oscura atmosfera della centrale di polizia di Resident Evil 2, la fuga disperata dalle grinfie del Nemesis in Resident Evil 3 e l'azione serrata e spettacolare di Resident Evil 4, tutti con inclusi alcuni dei contenuti aggiuntivi pubblicati da Capcom. Ciascun titolo è stato ricostruito da zero sfruttando le potenzialità del motore grafico proprietario RE Engine, offrendo una visuale in terza persona moderna, una gestione della tensione eccezionale e un comparto visivo fotorealistico. Per chiunque voglia rinfrescare la memoria o approcciarsi per la prima volta alle peripezie di Leon Kennedy e Jill Valentine, Resident Evil Remake Trilogy rappresenta l'esperienza definitiva, garantendo un quantitativo di ore di gioco davvero imponente.
Di seguito l'elenco di tutto quello che è incluso nel pacchetto:
- Resident Evil 2
- Resident Evil 2 Claire Costume: Elza Walker
- Resident Evil 2 Claire Costume: Military
- Resident Evil 2 Claire Costume: Noir
- Resident Evil 2 Deluxe Weapon: Samurai Edge Albert Model
- Resident Evil 2 Leon Costume: Arklay Sheriff
- Resident Evil 2 Leon Costume: Noir
- Resident Evil 2 Original Ver. Soundtrack Swap
- Resident Evil 3
- Resident Evil 3 Classic Costume Pack
- Resident Evil 4
- Resident Evil 4 'Original Ver.' Soundtrack Swap
- Resident Evil 4 Separate Ways
- Resident Evil 4 The Mercenaries
- Resident Evil 4 Deluxe Weapon: 'Sentinel Nine'
- Resident Evil 4 Deluxe Weapon: 'Skull Shaker'
- Resident Evil 4 Leon & Ashley Costumes: 'Casual'
- Resident Evil 4 Leon & Ashley Costumes: 'Romantic'
- Resident Evil 4 Leon Accessory: 'Sunglasses (Sporty)'
- Resident Evil 4 Leon Costume & Filter: 'Hero'
- Resident Evil 4 Leon Costume & Filter: 'Villain'
- Resident Evil 4 Treasure Map: Expansion
- Resident Evil Resistance
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