Tre incubi a prezzo stracciato: Resident Evil Remake Trilogy in forte sconto su Instant Gaming

Rivivere il terrore biologico che ha segnato la storia dei videogiochi non è mai stato così accessibile. Negli ultimi anni Capcom ha dimostrato un'abilità straordinaria nel rinfrescare i suoi grandi classici, e l'opportunità di recuperare in un colpo solo tre dei capitoli moderni più apprezzati si fa decisamente ghiotta su PC. La raccolta Resident Evil Remake Trilogy è infatti la protagonista di un consistente taglio di prezzo sulla piattaforma digitale. Potete far vostra l'intera collezione cliccando sul box soprastante o visitando il link diretto alla pagina prodotto, aggiungendo alla libreria di Steam un pacchetto horror monumentale a una frazione del suo costo originale.