Resident Evil 2 Deluxe Edition per PC è in forte sconto su Instant Gaming: risparmiate fino all'82%

Su Instant Gaming è disponibile Resident Evil 2 Deluxe Edition per PC Steam a 8,99 € invece di 50 € per uno sconto dell'82%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 10,97 €, quindi si tratta di una piccolissima differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti di Resident Evil 2 Deluxe Edition
Si tratta in questo caso del capitolo rivisitato per offrire un'esperienza narrativa ancora più profonda. Il team ha sfruttato il RE Engine, motore proprietario di Capcom, per una nuova interpretazione della saga survival horror. I contenuti dell'edizione Deluxe sono i seguenti:
- Resident Evil 2
- Costume per Leon: Arklay Sheriff
- Costume per Leon: Noir
- Costume per Claire: Military
- Costume per Claire: Noir
- Costume per Claire: Elza Walker
- Colonna sonora versione originale
- Arma Samurai Edge - Albert Model
Se siete interessati, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per saperne di più. Vi ricordiamo che si tratta del gioco rivisitato, basato sulla versione originale del 1998.