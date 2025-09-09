2

I videogiochi violenti saranno tassati di più per scoraggiarne l'uso: la proposta del Messico

In Messico, il governo ha deciso di tassare i videogiochi violenti con l'obiettivo di scoraggiarne l'uso: la decisione finale sarà presa dal Congresso.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/09/2025
Il DOOM Slayer in DOOM The Dark Ages

Secondo quanto indicato dalla testata messicana ElEconomista, il governo del Messico ha deciso di inserire all'interno del proprio Pacchetto economico 2026 una tassa dell'8% aggiuntiva su tutti i videogiochi violenti.

Il motivo sarebbe la volontà di "scoraggiare il consumo di prodotti considerati dannosi per la salute fisica e mentale della popolazione". Il tutto (con diverse percentuali) colpirà anche i giochi d'azzardo online, così come l'importazione di bevande aromatizzate e di tabacco.

I dettagli della tassa messicana sui videogiochi

L'amministrazione della presidente Claudia Sheinbaum sostiene che il consumo di questi prodotti e servizi genera elevati costi sociali ed economici: dall'obesità e dal diabete associati alle bevande zuccherate, all'isolamento e all'ansia legati all'uso intensivo di videogiochi, oltre alle perdite finanziarie delle famiglie derivanti dalla crescita del gioco d'azzardo digitale.

Lucha Libre AAA: Héroes del Ring è assolutamente violento e messicano
Lucha Libre AAA: Héroes del Ring è assolutamente violento e messicano

"Studi recenti hanno scoperto un legame tra l'uso di videogiochi violenti e livelli più elevati di aggressività tra gli adolescenti, nonché effetti sociali e psicologici negativi come isolamento e ansia", affermano i Criteri generali di politica economica del pacchetto.

GTA 6 causerà comportamenti violenti nei giocatori? Il capo di Take-Two non è preoccupato GTA 6 causerà comportamenti violenti nei giocatori? Il capo di Take-Two non è preoccupato

I ricavi da queste tasse sarebbe inoltre destinati a finanziare un fondo speciale per coprire parte delle spese sanitarie pubbliche, il cui costo annuo dovuto a malattie legate al consumo di bevande analcoliche, tabacco e altre dipendenze è stimato in 116 miliardi di pesos (circa 5,3 miliardi di euro).

Le proposte dovranno però essere approvate Congresso: se così fosse, inizieranno a essere attuate l'anno prossimo. Se volete scoprire il Messico tramite i videogiochi, ecco il nostro speciale.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I videogiochi violenti saranno tassati di più per scoraggiarne l'uso: la proposta del Messico