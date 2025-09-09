Meta Quest 3 è al suo minimo storico su Amazon: è arrivato il momento di immergersi nella realtà virtuale

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto interessante per chiunque voglia cimentarsi nella realtà virtuale: l'offerta prevede uno sconto del 9% sul Meta Quest 3 che cala di prezzo fino a 499,99€, suo minimo storico! Puoi acquistare il visore direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il nuovo dispositivo di realtà mista di ultima generazione ridefinisce l'esperienza immersiva grazie all'Infinite Display , che offre il campo visivo più ampio mai visto su un visore Quest. Con una risoluzione 4K complessiva e l'avanzato stack ottico di Meta, immagini, giochi e scenari appaiono incredibilmente realistici.

Ulteriori dettagli tecnici

Meta Quest 3 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, il visore garantisce il doppio delle prestazioni grafiche rispetto a Quest 2, assicurando fluidità e dettagli anche nei giochi più complessi da elaborare. La realtà mista apre nuove possibilità: puoi fondere elementi digitali nello spazio reale, trasformare il salotto in una palestra o in un cinema personale, e vivere esperienze di intrattenimento ovunque ti trovi, a casa come in viaggio.

Meta Quest 3

Il design sottile e wireless assicura un comfort superiore grazie alla distribuzione equilibrata del peso, ideale per sessioni prolungate. L'interazione è versatile: puoi usare le mani per muoverti tra i contenuti o affidarti ai controller Touch Plus, che offrono precisione e feedback realistico.