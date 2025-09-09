0

Meta Quest 3 è al suo minimo storico su Amazon: è arrivato il momento di immergersi nella realtà virtuale

Su Amazon, oggi, è presente una promozione che fa calare il prezzo del Meta Quest 3 al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   09/09/2025
Meta Quest 3

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto interessante per chiunque voglia cimentarsi nella realtà virtuale: l'offerta prevede uno sconto del 9% sul Meta Quest 3 che cala di prezzo fino a 499,99€, suo minimo storico! Puoi acquistare il visore direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il nuovo dispositivo di realtà mista di ultima generazione ridefinisce l'esperienza immersiva grazie all'Infinite Display, che offre il campo visivo più ampio mai visto su un visore Quest. Con una risoluzione 4K complessiva e l'avanzato stack ottico di Meta, immagini, giochi e scenari appaiono incredibilmente realistici.

Ulteriori dettagli tecnici

Meta Quest 3 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, il visore garantisce il doppio delle prestazioni grafiche rispetto a Quest 2, assicurando fluidità e dettagli anche nei giochi più complessi da elaborare. La realtà mista apre nuove possibilità: puoi fondere elementi digitali nello spazio reale, trasformare il salotto in una palestra o in un cinema personale, e vivere esperienze di intrattenimento ovunque ti trovi, a casa come in viaggio.

Meta Quest 3
Meta Quest 3

Il design sottile e wireless assicura un comfort superiore grazie alla distribuzione equilibrata del peso, ideale per sessioni prolungate. L'interazione è versatile: puoi usare le mani per muoverti tra i contenuti o affidarti ai controller Touch Plus, che offrono precisione e feedback realistico.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Meta Quest 3 è al suo minimo storico su Amazon: è arrivato il momento di immergersi nella realtà virtuale