La nuova "promozione" di PS Plus viene considerata ingannevole dai giocatori

I giocatori online stanno segnalando una promozione di Sony per PlayStation Plus , precisamente una che permette di fare l'upgrade dal livello Essential (il più basso) al livello Premium (il più alto) in modo gratuito. Il problema è che viene considerata ingannevole.

I dettagli sulla promozione di PlayStation Plus

La promozione permette di trasformare il proprio abbonamento PS Plus Essential in un abbonamento Premium senza spendere un singolo centesimo: ovviamente, però, il tempo rimasto nell'abbonamento non viene convertito uno a uno, ma viene riproporzionato. Poiché Premium costa il doppio di Essential, in pratica il numero dei giorni di abbonamento rimasti viene dimezzato.

Tutto questo si attiva tramite un coupon che viene pubblicizzato direttamente tramite le notifiche di PS5 e con un paio di click si può accedere all'upgrade. La schermata finale spiega nel dettaglio cosa succede, ma online ci sono svariate discussioni su social come Reddit che sottolineano come il tutto sia presentato in un modo che potrebbe confondere il giocatore che vedrebbe il proprio abbonamento così dimezzato in termini di tempo.

Di norma, ricordiamo, per fare l'upgrade si deve pagare la differenza di prezzo in proporzione al tempo rimasto. Inoltre, si è obbligati a convertire tutto il tempo rimasto. Fare la conversione a Premium senza costi è in un certo senso una promozione, ma non regala niente al giocatore: è solo un modo diverso di gestire il proprio abbonamento che potrebbe essere interessante per qualche utente in situazioni specifiche.

Voi che ne pensate? Vi sembra un'idea interessante o Sony sta solo creando confusione? Ricordiamo infine quali sono i giochi "gratis" di PS Plus Essential di settembre 2025.