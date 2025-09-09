Dune: Awakening, tutti gli aggiornamenti del Capitolo 2 e del primo DLC

Questi si dividono in due: il Capitolo 2 , l'aggiornamento gratuito, porterà avanti la storia principale con una narrativa incentrata su alcuni misteriosi omicidi e strutture imperiali dimenticate. Il DLC a pagamento, chiamato Raccolto Perduto , sarà una storia autonoma e scollegata dal flusso della narrativa principale che ruoterà attorno a una mietitrice precipitata e ai Dune Men (chi arriva su Arrakis per fare da lavoratore di bassa lega nell'estrazione della spezia) che la abitavano.

Dune: Awakening , dopo un lancio di meritato successo , è riuscito a tenersi stretti quei 30mila giocatori medi al mese che permettono a un live service di sopravvivere. Per convincere i più devoti a restare sui suoi server e per riportare su Arrakis chi li ha lasciati al termine della storia principale, Funcom sta per aggiungere tanti contenuti, gratuiti e a pagamento, al suo MMO Survival.

Ci possono stare due persone e il passeggero può sparare con la sua arma principale. Il veicolo è esteticamente molto bello e, vedendolo in azione, ci è sembrato molto manovrabile . Con il nuovo aggiornamento, arriverà anche la possibilità di cambiare posto all'interno dei veicoli premendo un solo pulsante (F1), cosa che i giocatori hanno richiesto sin dal lancio.

L'ultima grande novità del DLC è il Treadwheel , un nuovo veicolo composto da due grandi ruote con posto per due persone e la possibilità di avere un inventario. In termini di potenza è simile a una moto, ma ha una velocità massima leggermente inferiore che raggiunge più in fretta.

Tra le armi da conquistare c'è anche un lanciafiamme legato a filo doppio a un'altra ambientazione che non vi anticiperemo, ma che se siete fan dell'universo letterario di Dune e vi ricordate le cause scatenanti del Jihad Butleriano vi lascerà piacevolmente intrigati quando la visiterete e interagirete con i nuovi nemici che la popolano.

Il prerequisito per iniziare questo contenuto è semplicemente avere accesso alla Fossa di Vermillius ma, visto che la missione vi porterà in tre nuove stazioni imperiali, è necessario essere al livello di equipaggiamento 4 per poterla completare. Una delle armi, l'ammazza-cloni, è una spada molto particolare che, oltre ad avere nuovi effetti visivi, ha, nel suo nome, un indizio importante su dove questa missione andrà a parare.

Gli sviluppatori ci hanno detto che da un semplice salvataggio di lavoratori dispersi la missione si trasformerà in qualcosa di più pericoloso e politico molto in fretta. Per sconfiggere i Kirab e le altre forze che i giocatori incontreranno, durante la campagna del DLC si potranno ottenere quattro nuove armi e due armature oltre a un set completo di personalizzazioni (per il personaggio e per la base) a tema Dune Men.

Il DLC a pagamento, Il Raccolto Perduto, inizia nella Fossa di Vermillius dove i Kirab (i nemici dell'area) hanno messo le mani su dell'artiglieria pesante e l'hanno usata per abbattere una nave della CHOAM che conteneva una mietitrice, una di quelle gigantesche macchine che servono a raccogliere la spezia. La macchina era piena di Dune Men, lavoratori che ora, dopo aver sofferto gravi perdite, vogliono giustizia per i loro compagni caduti.

Il Capitolo 2 e i contenuti gratuiti

L'aggiornamento gratuito di Dune: Awakening porterà con sé la prosecuzione della storia principale, oltre a una miriade di miglioramenti alla qualità della vita. Per giocare questi contenuti aggiuntivi è necessario aver terminato la campagna, perché proseguono nell'indagine delle misteriose origini del protagonista.

La missione stealth nell'archivio del Bene Gesserit sarà lunga e complessa, ma ricompenserà con nuovi segreti i giocatori più attenti

Tutto comincia con una serie di omicidi nei dintorni di Arrakeen che chi gioca deve indagare. Questo vi porterà, tra le altre destinazioni, negli archivi del Bene Gesserit dove è ambientato un lungo livello in stealth in compagnia di un nuovo personaggio (Ariste) e al termine del quale viene introdotto un altro personaggio appartenente all'universo letterario di Dune che i fan riconosceranno immediatamente.

L'aggiornamento sarà accompagnato da cinematiche completamente doppiate e offrirà "diverse ore di contenuti" dicono da Funcom. "Il nostro impegno è quello di continuare a far uscire aggiornamenti gratuiti come questo per tutto il ciclo di vita del gioco così da portare avanti la storia che stiamo raccontando" concludono.

Sarà possibile ripersonalizzare completamente il proprio personaggio su Dune: Awakening

Oltre alla narrativa, il Capitolo 2 espanderà non poco sia Arrakeen sia Harko, i due centri principali del gioco, dove sarà possibile, al prezzo di 5000 solari, ri-personalizzare completamente il proprio personaggio sia esteticamente (con nuovi tatuaggi o tagli di capelli) sia andando a intervenire su corporatura e struttura.

Chi ha raggiunto il livello avanzato di addestramento delle varie classi, poi, sarà ricompensato con nuove armature che abbassano i tempi di ricarica delle rispettive abilità, tutti con la possibilità di diventare decori universali per altri capi di vestiario. Ci sono nuovi Swatch (le palette di colori) ed è possibile accarezzare i kulon, gli asini selvatici che si trovano in entrambi gli hub, dove saranno disponibili anche nuove taglie e nuove missioni secondarie.

Una delle funzionalità più richieste dalla community su Reddit, infine, farà il suo debutto: con il nuovo aggiornamento sarà possibile rinominare contenitori e macchinari, così da organizzare ancora meglio basi e linee di produzione. A livello meccanico, invece, è stato rifatto il tracciamento dei missili degli ornitotteri (che ora colpiranno la componente mirata più spesso), è stata aggiunta l'autoguida, quindi non serve più tenere premuto il relativo pulsante, e i nemici controllati dal computer hanno una mira nettamente migliorata che scala in base al livello di difficoltà a cui ci si trova.