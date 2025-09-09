1

Helldivers 3 ha già una lista di funzioni che il team vuole inserire: una è in stile Destiny

Helldivers 3 è certamente lontano, ma il team ha già in mente alcune funzionalità che vuole realizzare: una di queste, secondo quanto detto del CEO, è un social hub, simile a quelli di Destiny.

09/09/2025
Helldivers 2 è un successo enorme, soprattutto ora che è arrivato anche su Xbox, e certamente il team di sviluppo lo supporterà per ancora molto tempo, ma ovviamente l'idea di un seguito è presente nelle menti degli autori, con persino alcune caratteristiche già previste, almeno stando a quanto indicato dal CEO di Arrowhead Game Studios, Shams Jorjani.

Precisamente, viene spiegato che una caratteristica di Destiny potrebbe arrivare in Helldivers 3.

La funzione prevista per Helldivers 3

Tramite il server ufficiale Discord dedicato a Helldivers 2, Jorjani ha spiegato che un social hub - ovvero un ambiente 3D nel quale i giocatori possono radunarsi quando non sono in missione - è già nella lista delle funzioni per il prossimo Helldivers.

Questa informazione è arrivata in risposta a un utente che ha chiesto se Helldivers 2 avrà mai un social hub nel quale i giocatori possono passare il tempo, in modo simile alla Torre di Destiny e del suo seguito. Ora come ora, ricordiamo, Helldivers 2 include solo la navetta del giocatore, dove l'utente e i suoi compagni di coop possono spendere un po' di tempo tra una missione e la successiva, ma non è un vero social hub.

Helldivers 2 risorge tra i giochi più venduti su Steam, ma c'è un titolo che non può essere superato in Top 10 Helldivers 2 risorge tra i giochi più venduti su Steam, ma c'è un titolo che non può essere superato in Top 10

Considerando però che Helldivers 2 è ancora giovane e che lo sviluppo di videogiochi richiede tempo, non è impossibile che alla fine il team di sviluppo decida di realizzare il social hub direttamente per il secondo capitolo, invece di attendere l'arrivo del terzo.

Vi segnaliamo infine che Helldivers 2 vende di più al lancio su Xbox di quanto fatto su PS5: supera di gran lunga Gears of War Reloaded.

