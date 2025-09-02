Helldivers 2 risorge tra i giochi più venduti su Steam, ma c'è un titolo che non può essere superato in Top 10

Come ogni settimana possiamo vedere le nuove classifiche dei giochi che hanno venduto di più (in termini di guadagni, non unità vendute) su Steam, tramite i dati di SteamDB. Prima di tutto, vediamo la Top 10 completa:
- Counter-Strike 2 (free to play)
- Helldivers 2
- PUGB: Battlegrounds (free to play)
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Steam Deck
- Path of Exile 2
- Apex Legends (free to play)
- Borderlands 4
- NBA 2K26
- No Man's Sky
Come potete vedere, tre titoli sono free to play, mentre tra i giochi a pagamento di maggior successo c'è la recente uscita Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che riesce a ottenere la quarta posizione. Bene anche Helldivers 2 che è risalito di ben 14 posizioni e No Man's Sky che rimane in decima posizione come la scorsa settimana, probabilmente anche grazie al nuovo aggiornamento. Bene anche Borderlands 4 e NBA 2K26 che con le prenotazioni stanno già facendo presenza in Top 10.
La lista dei free to play di maggior successo
Parlando solo dei free to play, vediamo i dieci di maggior successo su Steam tra il 26 agosto e il 2 settembre 2025 (tra parentesi la posizione nella classifica totale):
- Counter-Strike 2 [1]
- PUGB: Battlegrounds [3]
- Apex Legends [7]
- Warframe [11]
- Wuthering Waves [17]
- Dota 2 [18]
- Overwatch 2 [20]
- Shadowverse: Worlds Beyond [24]
- Marvel Rivals [25]
- War Thunder [32]
Come potete vedere, i nomi di maggior successo tra i free to play sono i più noti, iniziando con Counter-Strike 2, ma dobbiamo scendere sempre di più per trovare dieci titoli da mettere in lista, dimostrando che i giochi premium classici sono comunque molto apprezzati su Steam.
