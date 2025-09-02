No Man's Sky è rinato con il più recente aggiornamento: ha ottenuto un picco di utenti connessi da record

No Man's Sky pare star vivendo una seconda giovinezza su Steam e il merito è ovviamente del più recente aggiornamento pubblicato dal team di sviluppo.

Ricordiamo che No Man's Sky è disponibile sin dal 2016 e, dopo un lancio problematico, Hello Games ha ridato vita all'opera con continui update e miglioramenti, rendendolo uno dei giochi meglio supportati degli ultimi anni visto che ogni novità è gratuita.

Il più recente aggiornamento è arrivato il 28 agosto e ha spinto tanti giocatori a tornare su Steam.