No Man's Sky è rinato con il più recente aggiornamento: ha ottenuto un picco di utenti connessi da record

Con un recente aggiornamento No Man's Sky ha saputo attirare nuovamente i giocatori e ha ottenuto il suo secondo miglior risultato in termini di utenti connessi sin dal tempo del lancio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/09/2025
Una navicella di No Man's Sky e il volto di Sean Murray
No Man's Sky pare star vivendo una seconda giovinezza su Steam e il merito è ovviamente del più recente aggiornamento pubblicato dal team di sviluppo.

Ricordiamo che No Man's Sky è disponibile sin dal 2016 e, dopo un lancio problematico, Hello Games ha ridato vita all'opera con continui update e miglioramenti, rendendolo uno dei giochi meglio supportati degli ultimi anni visto che ogni novità è gratuita.

Il più recente aggiornamento è arrivato il 28 agosto e ha spinto tanti giocatori a tornare su Steam.

I dati di No Man's Sky

Secondo i dati di SteamDB, No Man's Sky ha ottenuto un picco di 98.285 giocatori nella giornata di ieri. Si tratta di una cifra ben inferiore al picco massimo, di 212.613 utenti contemporanei ottenuto al lancio, ma è il secondo miglior risultato da allora. Il miglior secondo risultato in precedenza è stato nel luglio 2018 con 97.723 utenti.

Il grafico di SteamDB con i dati di No Man's Sky
Il grafico di SteamDB con i dati di No Man's Sky

In altre parole, è un successo enorme quello ottenuto da Hello Games e dimostra come dopo tutti questi anni ancora No Man's Sky abbia la forza di trascinare all'interno della propria avventura spaziale tanti giocatori, sia storici che nuovi utenti che avranno appena comprato il videogioco.

No Man's Sky raggiunge la versione 6.0 con Voyagers: le navette sono state rivoluzionate e non solo No Man's Sky raggiunge la versione 6.0 con Voyagers: le navette sono state rivoluzionate e non solo

Con queste premesse, sarà interessante vedere cosa sarà in grado di fare Hello Games con il proprio prossimo titolo, Light No Fire, che ci metterà su un enorme mondo aperto, grande quanto l'intera Terra.

