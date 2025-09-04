0

No Man's Sky è in forte sconto per PC Steam su Instant Gaming: scoprite perché il nuovo update è così amato

No Man's Sky continua a essere uno dei giochi di punta del momento e il titolo spaziale è in sconto a un ottimo prezzo (persino migliore di quello di Steam) per PC. Vediamo i dettagli.

04/09/2025
L'astronauta di No Man's Sky e il prezzo 20€
No Man's Sky
No Man's Sky
No Man's Sky ha ricevuto l'aggiornamento Voyagers, il 6.0, e ha ottenuto di nuovo successo grazie alle novità introdotte, principalmente il nuovo sistema di creazione delle proprie navi, ora personalizzabili all'estremo. Se anche voi non riuscite più a resistere all'idea di lanciarvi nello spazio infinito di Hello Games, sappiate che potete farlo risparmiando molto grazie agli sconti di Instant Gaming. Potete infatti pagare il gioco 20€ in versione PC Steam, invece dei 23,59€ richiesti dallo sviluppatore se comprate il gioco direttamente su Steam. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo indicato da noi calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete inizialmente il prezzo pre-IVA: la cifra da noi indicata (salvo cambiamento di prezzi) apparirà al momento del pagamento.

Che gioco è No Man's Sky

No Man's Sky è un gioco di avventura spaziale nel quale vestiamo i panni di un esploratore che deve lanciarsi da un pianeta all'altro, da galassia a galassia, ottenendo risorse, creando oggetti, strutture e anche le proprie navette personalizzate. Si possono fare battaglie spaziali, esplorare, commerciare e incontrare altre fazioni, oltre che giocare online con gli amici.

No Mans' Sky viene continua supportato con aggiornamenti gratuiti che introducono nuovi contenuti, miglioramenti e anche varie funzionalità e meccaniche non presenti inizialmente, ampliando continuamente l'esperienza per tante ore di gioco senza fine.

