Assassin's Creed Mirage riceve il proprio Discovery Tour, ma è molto diverso da quelli passati

Sin dai tempi di Assassin's Creed Origins, Ubisoft ha promosso l'apprendimento delle culture antiche, della geografia e della storia tramite delle modalità bonus chiamate Discovery Tour.

La prima è stata pubblicata nel 2018 come aggiornamento gratuito per Origins e propone in pratica una versione senza combattimenti del mondo di gioco, con tanto di tour audio-guidati per scoprire nuovi dettagli, realizzati da storici, ricercatori e musei.

Anche Odyssey e Valhalla hanno avuto il proprio Discovery Tour, ma Assassin's Creed Shadows e Mirage non hanno beneficiato di questa modalità. Ora, però, c'è una novità per il capitolo ambientato a Baghdad, anche se forse non è proprio ciò che i fan desideravano.