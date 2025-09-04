Assassin's Creed Mirage riceve il proprio Discovery Tour, ma è molto diverso da quelli passati

Sin dai tempi di Assassin's Creed Origins, Ubisoft ha promosso l'apprendimento delle culture antiche, della geografia e della storia tramite delle modalità bonus chiamate Discovery Tour.
La prima è stata pubblicata nel 2018 come aggiornamento gratuito per Origins e propone in pratica una versione senza combattimenti del mondo di gioco, con tanto di tour audio-guidati per scoprire nuovi dettagli, realizzati da storici, ricercatori e musei.
Anche Odyssey e Valhalla hanno avuto il proprio Discovery Tour, ma Assassin's Creed Shadows e Mirage non hanno beneficiato di questa modalità. Ora, però, c'è una novità per il capitolo ambientato a Baghdad, anche se forse non è proprio ciò che i fan desideravano.
I dettagli sull'applicazione gratuita Discovery Tour App - Medieval Baghdad
Ubisoft ha annunciato l'app gratuita Discovery Tour App - Medieval Baghdad, che ci permetterà di scoprire il mondo di gioco di Mirage in modo nuovo.
Questa applicazione, come dice già il nome, non è una modalità interna al videogioco, ma una app separata che può essere scaricata tramite WebApp, App Store e Google Play Store e che propone due modalità: Esplora Baghdad e Accedi al Codex.
Esplora Baghdad permette di vivere un viaggio di circa due ore nel quale si investigano luoghi storici, si studiano varie informazioni e si aiuta nel completamento di missioni dei Hidden Ones.
Accedi al Codex, invece, permette di accedere al Codex di Assassin's Creed Mirage tramite lo smartphone ma include delle opzioni per interagire con delle immagini 3D e usare le funzionalità di realtà aumentata con certe voci del catalogo.
In breve, non è un vero Discovery Tour come nei vecchi capitoli, ma è un modo per apprendere maggiormente su Baghdad e sulla cultura islamica del periodo. Ricordiamo infine che Assassin's Creed Mirage riceverà una nuova espansione gratuita.