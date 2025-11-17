Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory arriva domani, ecco l'orario di sblocco

Non è tutto: l'update introdurrà nuove armi, un nuovo completo e nuovi potenziamenti per gli strumenti, con la possibilità di equipaggiare tutti gli upgrade di livello 1 contemporaneamente.

Fra queste troviamo attività secondarie e contratti inediti, sfide di parkour, una nuova fazione di predoni, nemici più potenti da affrontare e diversi miglioramenti apportati al gameplay , in particolare per quanto concerne il parkour.

Come sappiamo, l'espansione introdurrà una nuova campagna ambientata nell'inedita regione di AlUla e collocata prima della conclusione della storia di Assassin's Creed Mirage, ma il concomitante aggiornamento 1.1.0 includerà diverse altre novità.

Ubisoft ha annunciato l'orario di sblocco di Valley of Memory , la nuova espansione gratuita di Assassin's Creed Mirage che sarà disponibile per tutti i possessori del gioco a partire da domani, 18 novembre, alle 15.00 ora italiana.

Un'espansione... promozionale?

Annunciata ad agosto, Valley of Memory è un'espansione che Ubisoft ha realizzato con il contributo economico di Savvy Games, un'azienda legata al Public Investment Fund dell'Arabia Saudita.

Si tratta dunque di un progetto che è stato accompagnato da inevitabili polemiche e che si pone per molti versi come un contenuto promozionale, ma per capire quali siano effettivamente le implicazioni di questa impostazione dovremo appunto attendere domani.