Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory arriva domani, ecco l'orario di sblocco

Ubisoft ha annunciato l'orario di sblocco per l'espansione gratuita Valley of Memory, che sarà disponibile a partire da domani per tutti i possessori di Assassin's Creed Mirage.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/11/2025
Basim combatte in Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage
Assassin's Creed Mirage
Ubisoft ha annunciato l'orario di sblocco di Valley of Memory, la nuova espansione gratuita di Assassin's Creed Mirage che sarà disponibile per tutti i possessori del gioco a partire da domani, 18 novembre, alle 15.00 ora italiana.

Come sappiamo, l'espansione introdurrà una nuova campagna ambientata nell'inedita regione di AlUla e collocata prima della conclusione della storia di Assassin's Creed Mirage, ma il concomitante aggiornamento 1.1.0 includerà diverse altre novità.

Fra queste troviamo attività secondarie e contratti inediti, sfide di parkour, una nuova fazione di predoni, nemici più potenti da affrontare e diversi miglioramenti apportati al gameplay, in particolare per quanto concerne il parkour.

Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory introdurrà diverse novità di gameplay Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory introdurrà diverse novità di gameplay

Non è tutto: l'update introdurrà nuove armi, un nuovo completo e nuovi potenziamenti per gli strumenti, con la possibilità di equipaggiare tutti gli upgrade di livello 1 contemporaneamente.

Un'espansione... promozionale?

Annunciata ad agosto, Valley of Memory è un'espansione che Ubisoft ha realizzato con il contributo economico di Savvy Games, un'azienda legata al Public Investment Fund dell'Arabia Saudita.

Si tratta dunque di un progetto che è stato accompagnato da inevitabili polemiche e che si pone per molti versi come un contenuto promozionale, ma per capire quali siano effettivamente le implicazioni di questa impostazione dovremo appunto attendere domani.

