Where Winds Meet dovrebbe arrivare anche su Xbox e altre piattaforme, con un possibile periodo di uscita

Where Winds Meet è uscito la settimana scorsa su PC e PS5 e ha avuto subito un grande successo, grazie anche al suo essere free-to-play, ma popolarità lo porterà probabilmente ad espandersi positivamente anche su altri dispositivi, con qualche indizio emerso dal team sul possibile arrivo su Xbox e altre piattaforme.

Come abbiamo visto, Where Winds Meet ha totalizzato due milioni di giocatori in 24 ore, ricevendo un'accoglienza veramente notevole e diffondendosi in breve tempo, sebbene ovviamente ci sia da valutare il suo andamento su un arco di tempo più lungo, trattandosi di una sorta di live service a base gratuita.

In ogni caso, la possibilità che arrivi su Xbox e altre piattaforme è concreta, considerando anche quanto riportato dallo stesso team Everstone e dal publisher NetEase sul canale Discord.