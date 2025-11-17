Where Winds Meet dovrebbe arrivare anche su Xbox e altre piattaforme, con un possibile periodo di uscita

Where Winds Meet è uscito la settimana scorsa su PC e PS5 e ha avuto subito un grande successo, grazie anche al suo essere free-to-play, ma popolarità lo porterà probabilmente ad espandersi positivamente anche su altri dispositivi, con qualche indizio emerso dal team sul possibile arrivo su Xbox e altre piattaforme.
Come abbiamo visto, Where Winds Meet ha totalizzato due milioni di giocatori in 24 ore, ricevendo un'accoglienza veramente notevole e diffondendosi in breve tempo, sebbene ovviamente ci sia da valutare il suo andamento su un arco di tempo più lungo, trattandosi di una sorta di live service a base gratuita.
In ogni caso, la possibilità che arrivi su Xbox e altre piattaforme è concreta, considerando anche quanto riportato dallo stesso team Everstone e dal publisher NetEase sul canale Discord.
Un possibile periodo di arrivo altrove
Guardando le FAQ ufficiali riportate da un moderatore sul canale Discord di Where Winds Meet, viene riferito che, al di là del lancio fissato per il 14 novembre per PC e PS5, avvenuto venerdì scorso, l'uscita su piattaforma mobile attualmente è "TBD", ovvero "da definire", e allo stesso modo viene segnalata quella su Xbox.
Il lancio sulle altre piattaforme sarebbe dunque già stabilito, ma in attesa di avere una conferma ufficiale per quanto riguarda la tempistica, dunque ulteriori informazioni dovrebbero arrivare in seguito.
In effetti, Where Winds Meet è un'esclusiva temporale console a favore di PS5, come successo con molti altri titoli in precedenza, e possiamo farci un'idea del periodo di uscita del gioco su altre console e dispositivi guardando alla scadenza di questo accordo.
Come riferito al termine di un trailer pubblicato da PlayStation, Where Winds Meet è un'esclusiva console PS5 disponibile anche su PC, che "non sarà disponibile su altre console fino almeno a 6 mesi dopo la data di uscita".
Questo ci dice che il gioco potrebbe arrivare altrove a partire dal 14 maggio 2026, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori delucidazioni al riguardo.