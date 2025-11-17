Where Winds Meet ha totalizzato due milioni di giocatori in 24 ore

NetEase Games ha annunciato che Where Winds Meet ha totalizzato oltre due milioni di giocatori in ventiquattro ore fra PC e PS5: un risultato davvero importante per l'MMORPG free-to-play ambientato nella Cina delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni.

Non è tutto: stando all'infografica ufficiale, il gioco ha superato quota 170.000 giocatori contemporanei su Steam, piazzandosi al settimo posto fra i top seller della piattaforma Valve, al quinto posto della classifica dei più giocati e al terzo posto nelle classifiche di vendita su PlayStation Store.

Insomma, si tratta senza dubbio di un eccellente debutto per questa affascinante esperienza open world, caratterizzata da una campagna in cui avremo modo di esplorare ampi scenari e cimentarci con svariate attività, fra cui naturalmente spettacolari combattimenti.

Non solo: a quanto pare la struttura di Where Winds Meet include anche diramazioni che, in base alle nostre decisioni, andranno a influenzare il corso degli eventi, determinando esiti differenti