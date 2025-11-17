GreedFall 2: The Dying World ha ricevuto un secondo, gigantesco aggiornamento

GreedFall 2: The Dying World ha ricevuto in queste ore un secondo, gigantesco aggiornamento che va ad arricchire ogni singolo elemento dell'esperienza, introducendo nuovi scenari, nuovi personaggi, meccaniche rivisitate e una lunga lista di migliorie.

La novità più interessante è certamente rappresentata dalla nuova ambientazione di Peren: un tempo capitale della civiltà astriana, oggi la città è sotto il controllo della Congregazione dei Mercanti ed è stata duramente provata dalla diffusione del Malichor, la piaga misteriosa che sta devastando il continente di Gacane.

Nell'aggiornamento trova posto anche Till, un personaggio ben noto ai fan della storia: ex capitano della Guardia della Moneta e responsabile della cattura del protagonista all'inizio della campagna, il soldato si unirà ora alla nostra squadra in cerca di una possibile redenzione.

Silenzioso, coriaceo ed equipaggiato con una pesante armatura e una spada a due mani, Till eccelle nel ruolo di tank, attirando l'attenzione dei nemici per proteggere i compagni. La sua presenza arricchisce ulteriormente la varietà delle squadre possibili.