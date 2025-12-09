0

GreedFall 2: The Dying World cambierà presto nome e gli autori promettono un altro grande annuncio

GreedFall 2: The Dying World continua ad evolversi in accesso anticipato e una delle novità in arrivo è un cambio di nome, per renderlo più coerente con la sua storia.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/12/2025
Un personaggio di GreedFall 2 The Dying World
Greedfall II: The Dying World
Greedfall II: The Dying World
GreedFall 2: The Dying World è un gioco in accesso anticipato e come è tipico continua a evolversi e cambiare, grazie a una serie di aggiornamenti che introducono nuovi contenuti.

Il team di sviluppo ha però ora deciso di cambiare anche un elemento di primo piano: il nome del videogioco.

Il nuovo nome di GreedFall 2: The Dying World

Il nuovo nome del gioco sarà "GreedFall: The Dying World". In parole povere, il GDR sta solo abbandonando il numero 2 dal titolo.

Gli sviluppatori hanno spiegato la decisione in questo modo: "Ci siamo resi conto che il nome poteva creare un po' di confusione, dato che il gioco non è tecnicamente un sequel, e abbiamo deciso che era necessario un piccolo ritocco. Per questo motivo, il titolo cambierà: elimineremo il "2" e lo chiameremo semplicemente GreedFall: The Dying World. Il gioco rimane nell'universo di GreedFall, quindi troverete ancora tutto ciò che amate, dalla lore alla storia stessa. Vedrete il titolo del gioco cambiare sui nostri social media. Anche la pagina Steam verrà aggiornata in futuro per riflettere questa modifica."

GreedFall 2: The Dying World ha ricevuto un secondo, gigantesco aggiornamento GreedFall 2: The Dying World ha ricevuto un secondo, gigantesco aggiornamento

Non è però tutto, perché a gennaio ci sarà "anche un annuncio importante sulla data di uscita del gioco. Ci vediamo presto per ulteriori dettagli, quindi tenetevi pronti! In poche parole, vi ringraziamo per averci accompagnato in questo viaggio. Speriamo che siate entusiasti di ciò che vi aspetta, perché il 2026 si preannuncia un anno importante. Vi auguriamo in anticipo un felice anno nuovo. A presto!".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione del primo Greedfall.

