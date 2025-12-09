Lo spadone di Cloud era troppo grosso, gli autori di Final Fantasy 7 Remake hanno pensato di rimpicciolirlo

Nella realizzazione del remake, però, Square Enix aveva preso in considerazione l'idea di modificare l'arma. Il motivo? Era troppo grossa .

Final Fantasy 7 Remake e Rebirth hanno ricreato una parte dell'originale Final Fantasy 7, ampliando e aggiornando la formula del 1997. Ovviamente molti elementi sono rimasti uguali, come ad esempio lo spadone - la Buster Sword o Spada Potens - di Cloud .

Le parole del director di Final Fantasy 7 Rebirth sullo spadone di Cloud

L'informazione arriva da Naoki Hamaguchi, director di Final Fantasy 7 Rebirth, che ha parlato con Julien Chièze. Lo sviluppatore spiega che quando stavano creando Remake, hanno preso in considerazione cose come il peso e il tipo di attacchi di Cloud, che muove l'arma con una sola mano. È sorto quindi il dubbio che le dimensioni originali della Spada Potens fossero esagerate e poco realistiche.

Il team ha quindi pensato di realizzare una versione più piccola e realistica dell'arma, ma alla fine si è deciso di rimanere fedeli all'originale (per fortuna, ci sentiamo di aggiungere). Come dice Hamaguchi stesso, "era troppo iconica e se l'avessimo resa una classica banale spada i giocatori non l'avrebbero accettato. Alla fine siamo rimasti fedeli all'originale e una nuova intera generazione se ne è innamorata, quindi penso che abbiamo preso la giusta decisione".

Nella stessa intervista, Hamaguchi ha anche confermato che lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Parte 3 procede bene e che "il cuore del gioco è quasi completo". La parola chiave di questo terzo capitolo sarà "Highwind", il mezzo di trasporto introdotto nella Parte 2.

Ha anche indicato che il nome ufficiale del gioco sarà deciso da Hamaguchi e Tetsuya Nomura (che produce tutto ciò che è legato a Final Fantasy 7) entro la fine dell'anno: per ora ci sono due nomi in lizza.

Passando a un altro capitolo della saga, vi segnaliamo che Final Fantasy 7 Ever Crisis ha svelato il cross-over con NieR Automata: pronti a vedere Tifa vestita da 2B?