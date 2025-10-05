Una mod da 169GB di Final Fantasy VII Remake Intergrade sostituisce tutte le texture

Se possedete la versione PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade , sarete felici di sapere che il modder "f80h" ha pubblicato la mod "HD 4K 8K texture collection" che sostituisce tutte le texture del gioco con versioni molto più definite. Si tratta di un pacchetto enorme, diviso in 20 parti, dal peso complessivo di circa 169 GB . Chiaramente scaricatelo solo se volete ottenere il massimo dalla resa visiva del gioco.

La mod

Entrando nei dettagli, la mod, che potete scaricare da Nexus Mods, è composta da texture dalle dimensioni aumentate tramite la tecnica dell'AI upscaling. Sono grosse fino a quattro volte quelle originali e vanno ad aumentare parecchio i dettagli di poster, loghi e altri oggetti, comprese le parti anatomiche dei personaggi, come occhi e pelle. Migliorate anche le texture dei capelli, che però sono state rifatte da zero.

Barrett con le nuove texture

Cloud e Rufus combattono

Sephiroth è ancora più bello con le nuove texture

Anche le texture degli edifici sono state migliorate

Inoltre, alcune texture ambientali, come mattoni e muri, sono state sostituite con texture 3D reali provenienti da ambientCG, disponibili come file opzionale per chi desidera ancora più dettagli. Quasi tutti i loghi, testi, graffiti, poster e texture CG sono stati migliorati, e sono probabilmente quelli in cui l'upscaling risulta più evidente e spettacolare.

Uno dei punti più criticati su PC dai giocatori di Final Fantasy VII Remake (e anche di Rebirth) è proprio la qualità di alcune texture. Evidentemente le dimensioni del gioco hanno imposto alcuni sacrifici agli sviluppatori, per non appesantire troppo l'installazione. In effetti il pacchetto di texture moddate è davvero pesante, ma a qualcuno farà sicuramente piacere, anche perché completamente gratuito.