Microsoft provò ad avere il suo Uncharted per Xbox, ma riunciò

Secondo un nuovo report di Liam Robertson, del canale YouTube Did You Know Gaming?, Microsoft avrebbe tentato di creare un Uncharted per Xbox , nel momento in cui la serie di Naughty Dog andava per la maggiore. La fonte è assolutamente affidabile, considerando il lavoro di ricerca che c'è dietro a ogni video di Did You Know Gaming?, che realizza dei piccoli documentari a tema videoludico. Inoltre, il video è corredato da materiale esclusivo che mostra addirittura come avrebbe potuto essere il gioco.

Nathan Drake in verde

Quindi, nei primi anni 2.000 Microsoft, pur rimanendo fedele alle sue serie di punta, Halo e Gears of War in particolare, provò anche altre strade, come la creazione di un "Uncharted per Xbox", progetto che oltretutto era anche in uno stato molto avanzato di sviluppo, prima di essere cancellato.

Nel video (visibile sopra), Robertson ha parlato con degli ex membri di Microsoft. Questi hanno raccontato che, durante lo sviluppo di Xbox One, l'azienda desiderava avere un suo titolo in stile Uncharted. Il gioco, soprannominato Project Ranger, era in sviluppo presso Black Tusk Studios, oggi noto come The Coalition, lo studio dietro a Gears 5.

In origine, il team stava lavorando a un gioco di Halo per Kinect, ma venne poi incaricato di creare un titolo ispirato a Uncharted. Project Ranger doveva fondere l'azione cinematografica tipica dei giochi Naughty Dog con elementi di spionaggio alla Mission: Impossible.

Durante lo sviluppo, alcuni studenti non retribuiti del Savannah College of Art and Design realizzarono dei concept per il titolo. Il team sperava che quella nuova IP potesse diventare la prossima grande serie per Xbox. Alcune sequenze del gioco vennero persino mostrate durante lo showcase Xbox dell'E3 2013, anche se non fu confermato ufficialmente come titolo in sviluppo. Curiosamente, il protagonista, Cole, era interpretato da Liam McIntyre, che oggi presta la voce a Wolverine nel gioco Marvel's Wolverine di Insomniac.

Purtroppo, divergenze creative tra i vertici di Microsoft e il team di sviluppo portarono a un rallentamento del progetto. In seguito, Black Tusk Studios ricevette la proposta di occuparsi del nuovo Gears of War insieme a Rod Fergusson, e accettò. Questo segnò l'abbandono e infine la cancellazione definitiva di Project Ranger. Il video di Robertson mostra numerosi concept art e filmati di gioco, che permettono di farsi un'idea piuttosto chiara di come sarebbe potuto apparire questo "Uncharted per Xbox" mai nato.