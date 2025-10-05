Saldi Autunnali di Steam: scopriamo le offerte migliori su PC

I Saldi Autunnali di Steam sono tornati e, anche quest'anno, portano con sé una valanga di giochi PC in offerta. Dai titoli usciti nel 2025 come DOOM: The Dark Ages e Assassin's Creed Shadows, fino a successi meno recenti, ma proposti a prezzi stracciati come Hogwarts Legacy e il remake di Dead Space, ce n'è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche.

Ambientato prima del DOOM del 2016, il frenetico sparatutto in prima persona firmato id Software ci riporta nei panni del DOOM Slayer, questa volta in un'epica avventura tra sangue demoniaco e piogge di proiettili. Il nuovo contesto, che fonde dark fantasy e fantascienza , introduce una narrazione più centrale, ambientazioni più ampie e scontri meno frenetici ma più strategici, grazie all'uso di uno scudo con sega circolare per devastanti contrattacchi. Curiosi di saperne di più? Ecco la nostra recensione completa .

Partiamo dall'artiglieria pesante targata Bethesda: DOOM: The Dark Ages è attualmente in offerta a 53,59 euro . Non è un prezzo basso, certo, ma parliamo comunque di uno sconto del 33% su uno dei titoli più attesi del 2025, uscito da pochi mesi e già al suo minimo storico su Steam. La stessa percentuale di sconto si applica alla Premium Edition, proposta a 73,69 euro, che include l'espansione della campagna in arrivo, una skin aggiuntiva, l'artbook digitale e la colonna sonora.

L'action RPG di Warhorse Studios ci riporta nella Boemia del XV secolo , dove vestiamo i panni di Henry da Skalitz, figlio di un fabbro divenuto cavaliere, deciso a vendicarsi dell'uomo che ha distrutto il suo villaggio su ordine di Sigismondo di Lussemburgo. Ci attende una campagna coinvolgente, un mondo di gioco ancora più vasto e dinamico rispetto al primo capitolo, missioni secondarie a volontà e un sistema di combattimento tattico che premia la precisione e la strategia, piuttosto che l'aggressività impulsiva. Per approfondire, ecco la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2 .

Ambientato nel magico mondo di Harry Potter, Hogwarts Legacy ci trasporta nel 1800, ben prima degli eventi raccontati nei libri e nei film della saga. Nel gioco vestiamo i panni di uno studente del quinto anno della rinomata Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, chiamato a svelare i misteri di un'antica magia e a fronteggiare una pericolosa ribellione guidata dai goblin. Oltre a frequentare le lezioni e scoprire cosa nasconde ogni angolo del castello di Hogwarts, è possibile esplorare un vasto mondo open world, muovendosi liberamente a piedi o volando su una scopa. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione .

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Warhammer 40.000: Space Marine 2 era tra i nostri consigli per gli sconti estivi di Steam e ora torna di prepotenza anche per i Saldi Autunnali a un prezzo ancora più basso rispetto a pochi mesi fa. Lo sparatutto di Saber Interactive è disponibile a 29,99 euro, con il 50% di sconto rispetto ai canonici 59,99 euro. Stessa percentuale di sconto anche per la 1 Year Anniversary Edition (che include il Season Pass dell'Anno 1), proposta a 44,99 euro, mentre la 2 Year Anniversary Edition costa 89,99 euro e include anche tutti i futuri contenuti dell'Anno 2. Se però siete incerti che il gioco faccia al caso vostro, pazientare potrebbe essere la scelta migliore: dal 16 al 20 ottobre sarà disponibile una demo a tempo limitato, ottima per farsi un'idea e per valutare l'acquisto alla prossima tornata di sconti.

Con il suo gameplay esplosivo e senza compromessi, Space Marine 2 ci trascina nel tetro e spietato universo di Warhammer 40.000, mettendoci nei panni dell'Ultramarine Demetrian Titus. Nel gioco affronteremo battaglie serrate contro orde di Tiranidi, sfruttando un armamentario letale che combina armi da fuoco ad alto impatto e strumenti da mischia brutali e viscerali. È possibile affrontare la campagna in solitaria o in compagnia degli amici tramite la co-op fino a tre partecipanti. A completare il pacchetto troviamo anche una modalità PvE cooperativa e un competitivo PvP 6v6. Inoltre, il gioco può vantare un ricco supporto post-lancio con aggiornamenti a ritmo regolare che introducono nuovi contenuti, modalità e boss da affrontare. Date uno sguardo alla nostra recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2.