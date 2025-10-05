Nine Sols nasconde un intero gioco, ma non è ancora chiaro perché

Nine Sols è un metroidvania mescolato a un soulslike bello ed equilibrato, oltre che capace di vendere davvero bene. Il mese scorso, lo studio di sviluppo Red Candle Games aveva iniziato a stuzzicare i fan riguardo a un segreto, segreto che si è svelato essere qualcosa di davvero particolare, che guarda alle origini dello studio, ossia alla natura horror dei suoi primi giochi.
Sostanzialmente, gli sviluppatori di Devotion e Detention, hanno organizzato un ARG (Alternate Reality Game). che ha portato a una scoperta interessante: c'è un intero gioco nascosto all'interno di Nine Sols.
Come sbloccare il gioco nascosto
Sbloccare il gioco nascosto non è particolarmente complicato. Dopo aver installato Nine Sols su Steam, andate nella scheda "Beta" nelle proprietà del gioco. Inserite "shanhaiarchive" come codice, per sbloccare il branch yuukimindscape. Selezionatelo e partirà un download che permetterà di giocare a un horror in prima persona, piuttosto breve.
Secondo gli stessi sviluppatori, questo strano piccolo titolo ti affida il compito di salvare qualcuno chiamato Yuuki. Vale anche la pena notare che sembra trattarsi di un evento a tempo limitato, quindi provatelo il prima possibile.
Va segnalato che il gioco segreto potrebbe rivelare alcuni elementi della trama di Nine Sols. Quindi giocatelo a vostro rischio e pericolo, se non avete concluso l'originale.
Non è ancora chiaro se stiamo parlando di un easter egg o se ci sia qualcosa sotto, ossia se il gioco misterioso è foriero di qualche annuncio. Se vi interessa, attualmente Nine Sols è scontato del 50% su Steam per i saldi autunnali della piattaforma. Quindi, potete averlo per soli 14,99 euro.