Nine Sols nasconde un intero gioco, ma non è ancora chiaro perché

Nine Sols è un metroidvania mescolato a un soulslike bello ed equilibrato, oltre che capace di vendere davvero bene. Il mese scorso, lo studio di sviluppo Red Candle Games aveva iniziato a stuzzicare i fan riguardo a un segreto, segreto che si è svelato essere qualcosa di davvero particolare, che guarda alle origini dello studio, ossia alla natura horror dei suoi primi giochi.

Sostanzialmente, gli sviluppatori di Devotion e Detention, hanno organizzato un ARG (Alternate Reality Game). che ha portato a una scoperta interessante: c'è un intero gioco nascosto all'interno di Nine Sols.