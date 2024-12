Nine Sols ora è anche in lingua italiana, con la nuova patch per l'ottimo action platform ispirato a Sekiro

Con il recente arrivo su console, ci auguriamo che Nine Sols possa ampliare il proprio successo perché lo merita, e la recente patch ricevuta nelle ore scorse va probabilmente in questa direzione, considerando che ora il gioco supporta ben 13 lingue tra cui anche l'italiano.

Nine Sols è uscito questo mese su console dopo aver ottenuto un buon successo su PC ed è stato lanciato anche direttamente nel catalogo di Game Pass, cosa che dovrebbe garantire un notevole allargamento del pubblico fin da subito, cosa che può giocare a favore del team, rimasto un po' underground ma autore finora di titoli molto interessanti.

In questo caso ci troviamo di fronte a un action platform caratterizzato da un affascinante tratto disegnato a mano in 2D, incentrato sulla narrazione ma anche con una notevole attenzione sui combattimenti, tanto che gli sviluppatori sostengono essersi ispirati a Sekiro: Shadows Die Twice.