Nine Sols ha una data di uscita su PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch

Ambientato nella città perduta di New Kunlun, il gioco ci mette al comando di Yi, un potente guerriero che viene risvegliato per combattere i Nine Sols: micidiali creature che dominano il regno e che sarà possibile fermare solo padroneggiando le antiche tecniche di combattimento .

Red Candle Games ha annunciato la data di uscita di Nine Sols su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch : dopo il lancio su PC, avvenuto lo scorso maggio, l'action platform in stile Sekiro sarà disponibile anche su console dal 26 novembre.

Un'esperienza simile a Sekiro: Shadows Die Twice

Come abbiamo spiegato anche nel nostro provato di Nine Sols, i ragazzi di Red Candle Games hanno confezionato un impianto ispirato in maniera chiara alle meccaniche di Sekiro: Shadows Die Twice per quanto concerne il modo in cui il protagonista deflette i colpi dei suoi avversari.

Questa peculiarità rende i duelli di Nine Sols particolarmente interessanti e impegnativi, specie gli scontri con i boss, mentre il nostro repertorio cresce e con esso le possibilità offensive a nostra disposizione, sempre più numerose ed efficaci.

A impreziosire l'esperienza troviamo una grafica completamente disegnata a mano, in perfetto stile anime e atmosfere che si rifanno alla tradizione giapponese, anche per quanto concerne la natura animalesca dei personaggi.