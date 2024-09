La rediviva Argonaut Software ha annunciato un altro gioco su cui sta lavorando: VICE Undercover

Qualche settimana fa abbiamo riportato la notizia della rinascita di Argonaut Software, che tornerà con l'edizione rimasterizzata del platform 3D Croc. In realtà non è l'unico progetto cui sta lavorando lo storico marchio, perché stata annunciata una collaborazione con lo studio di sviluppo Ancient Machine per aiutare nel lancio dell'avventura punta e clicca VICE Undercover, "Ambientata in una Miami alternativa del 1985, dove Internet è già diffuso, VICE Undercover ti immerge in un mondo in cui i cartelli della droga utilizzano tecnologie avanzate come videosorveglianza, tracciamento satellitare e trasferimenti di denaro online", stando al comunicato stampa ufficiale.