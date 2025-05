Il soulslike Nine Sols è stato un grande successo, ecco quanto ha venduto

In occasione del primo anniversario del lancio di Nine Sols, lo studio di sviluppo Red Candle ha svelato le vendite fatte dal gioco finora su tutte le piattaforme: 800.000 copie. Si tratta di un risultato eccellente, per un titolo che non è certo considerabile una grossa produzione. È anche il segno del superamento della crisi dovuta alla censura di Devotion, il titolo precedente dello studio, che fu rimosso dai negozi digitali, anche occidentali (Steam e GOG su tutti) su pressioni del governo cinese (Red Candle è uno studio di Taiwan).