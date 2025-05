Uno dei giochi di PS Plus Essential è stato rimandato, ma per fortuna non di troppo

Parliamo di Destiny 2: La Forma Ultima per PS5 e PS4. La data di disponibilità per gli abbonati di PS Plus Essential, Extra e Premium era il 28 maggio . Era.

In occasione dei Days of Play, Sony ha presentato la lista dei giochi che saranno disponibili per tutti gli abbonati di PS Plus nel mese di giugno . A questo giro c'è però una eccezione: i titoli sono quattro e uno arriva direttamente a maggio.

Destiny 2: La Forma Ultima per PS Plus è stato rimandato

Tramite il PS blog, infatti, Sony ha aggiornato la data di uscita, ma per fortuna si tratta di un ritardo minimo. L'espansione dello sparatutto di Bungie è ora prevista per il 30 maggio.

Si tratta di un rimando di solo un paio di giorni, nulla di eccessivo per fortuna. Non è chiaro quale sia il motivo per cui editore e sviluppatore abbiano deciso di spostare in avanti il contenuto: magari Bungie aveva bisogno di pubblicare un veloce aggiornamento prima di rendere il tutto accessibile agli abbonati.

In ogni caso, il resto del pacchetto rimane previsto per il 3 giugno. Ricordiamo che PS Plus Essential includerà NBA 2K25, Alone in the Dark e Bomb Rush Cyberfunk. C'è qualcosa che vi interessa a questo giro?

Ricordiamo poi che Sony ha presentato tanti sconti su PS5 e PS5 Pro, giochi, accessori e PlayStation Plus per i Days of Play.