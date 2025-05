Sony ha annunciato i Days of Play: tanti sconti su PS5 e PS5 Pro, giochi, accessori e PlayStation Plus

I festeggiamenti per il 2025 partiranno domani, mercoledì 28 maggio, alle 00:01 italiane e termineranno alle 23:59 dell'11 giugno. Le iniziative includeranno anche una serie di attività per la community e ulteriori novità che verranno svelate sul portale ufficiale dell'evento, a questo indirizzo . Per l'occasione sono stati anche annunciati i giochi del PlayStation Plus di giugno e una serie di aggiunte al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium .

L'annuncio era nell'aria e finalmente Sony ha presentato le nuove promozioni dei Days of Play di quest'anno, il periodo di grandi offerte sull'universo PlayStation con ghiotti sconti su console, giochi in formato fisico e digitale , accessori e l'abbonamento a PlayStation Plus .

Le offerte dei Days of Play su console e giochi presso direct.playstation e negozi fisici

Ma vediamo le promozioni proposte da Sony per i Days of Play. Durante il periodo dell'iniziativa, tramite il negozio ufficiale direct.playstation e presso i rivenditori autorizzati sarà possibile acquistare le console, nonché accessori e il PlayStation VR2 a prezzi ridotti. In particolare, PS5 Standard e Digital saranno in offerta a partire da 399 euro, mentre PS5 Pro riceverà uno sconto di 50 euro. Anche le esclusive PlayStation riceveranno dei tagli di prezzo, incluso Astro Bot e The Last of Us Parte 2 Remastered.

PS5 Slim Standard e Digital

Vediamo nel dettaglio:

La console PlayStation 5 (digitale e standard), in promozione a partire da €399,99 PlayStation 5 Pro, con uno sconto di €50

€50 di sconto su PlayStation VR2

€30 di sconto sugli auricolari wireless Pulse Explore

€30 di sconto sul controller wireless DualSense Edge

€20 di sconto sul controller Access

€20 di sconto sul controller wireless DualSense

Diversi sconti sui giochi per PS5, tra cui Astro Bot, GT7, Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us Parte II Remastered e LEGO Horizon Adventures

In aggiunta, su direct.playstation saranno in promozione anche prodotti come gli Shapes of Play, le cover per PS5 e altri accessori, come le memoria di archiviazione esterna.