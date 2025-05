Motorola Moto G96 5G non è più un mistero grazie ai leak, con render e specifiche tecniche

Per chi fosse interessato ad acquistarlo, Motorola Moto G96 5G sarà disponibile in quattro distinte colorazioni, rispettivamente Cattleya Orchid, Dresden Blue, Greener Pastures e Aishleigh Blue , accomunate tutte dalla scocca posteriore in eco-pelle, uno dei marchi distintivi della compagnia per questo segmento. Motorola Moto G96 5G presenterà infine il sistema operativo Android 15 preinstallato al suo interno, probabilmente con due o tre anni di aggiornamenti principali garantiti dalla compagnia.

Quando uscirà Motorola Moto G96 5G

Al momento non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per Motorola Moto G96 5G, che potrebbe fare il suo debutto nel corso della seconda metà dell'anno, ad un prezzo pari a circa 270 dollari. Solitamente la compagnia ha relegato i modelli della serie "G" al mercato asiatico, e non sappiamo se questo farà eccezione o meno.

Motorola Moto G96 5G

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate o eventualmente smentite in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.