Apple porta l’IA in casa: il nuovo dispositivo smart sarà ancora più funzionale

La smart home si arricchisce con un nuovo dispositivo targato Apple, ovvero un HomePod con display e diverse funzionalità utili. In un mondo in cui la domotica diventa sempre più centrale nelle proprie abitazioni, la tecnologia fa passi da gigante e continua a proporsi in molteplici sfaccettature. Si tratta infatti di dispositivi che permettono di controllare non solo la propria casa attraverso i prodotti compatibili, ma anche di interagire con Siri e avere un accesso praticamente istantaneo a qualsiasi informazione necessaria. Inizialmente atteso per questa primavera, una serie di difficoltà tecniche hanno impedito ad Apple di lanciare sul mercato il nuovo dispositivo. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamo le prime informazioni in merito.

Le principali caratteristiche del nuovo dispositivo smart di Apple Il nuovo hub per la smart home dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2025, stando ai report di Mark Gurman (Bloomberg). Si tratta quindi di un dispositivo non ancora annunciato ufficialmente, ma che potrebbe offrire un'esperienza ancora più utile e funzionale. Tra le principali caratteristiche troviamo infatti un display di forma quadrata da 7 pollici, decorato da una cornice abbastanza spessa ma non particolarmente invasiva. Questo display dovrebbe essere dotato anche di una fotocamera frontale, nonché di una batteria integrata ricaricabile. La protagonista assoluta sarà ovviamente Siri, sempre più funzionale, insieme all'integrazione di Apple Intelligence. Il nuovo dispositivo smart di Apple avrà un display da 7 pollici Gli utenti potranno anche avviare videochiamate FaceTime, una funzionalità davvero utile che non richiede l'utilizzo esclusivo del proprio smartphone e offre quindi una certa flessibilità. Molto interessante anche il nuovo sistema operativo homeOS caratterizzato da un'interfaccia chiara, pulita e intuitiva, che vi permetterà di tenere d'occhio tutti i dispositivi. Questo sistema si ispira alla modalità StandBy già conosciuta su iPhone, quindi si concentra palesemente su una gestione semplificata di questo ecosistema.