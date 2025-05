Apple: per il 2027 è previsto il più grande cambiamento della storia degli iPhone, ecco come potrebbe essere

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Apple abbia in programma una vera rivoluzione in termini di design per i suoi iPhone che, con ogni probabilità, arriverà nel corso del 2027.

L'azienda di Cupertino è al lavoro, stando agli ultimi rumor e alle ultime indiscrezioni, per rivoluzionare completamente il design dei prossimi iPhone a partire dal 2027. Si tratterebbe della modifica più grande e impattante mai avvenuta sui dispositivi Apple. I focus principali parrebbero essere un'esperienza full screen con la fotocamera frontale e il face ID integrati direttamente nello schermo, offrendo, dunque, una soluzione di continuità con l'intera esperienza. Il pannello in questione dovrebbe essere un OLED. Queste novità, però, dovrebbero iniziare già dai modelli del 2026 per poi culminare nel già citato 2027. Mentre, per quanto concerne i modelli in arrivo nel corso del 2025, gli smartphone seguiranno la falsa riga delle ultime pubblicazioni.

il 20° anniversario di Apple Stando alle ricostruzioni di un informatore di Digital Chat Station, pare che il progetto per iPhone 18 (2026) preveda uno smartphone con Face ID e proiettore di punti al blaster IR direttamente sotto lo schermo. Mentre la selfie-cam dovrebbe essere integrata nella parte superiore del pannello, riprendendo lo stile di alcuni smartphone Android. Il modello del 2026, dunque, si avvicinerà al prototipo previsto per il 2027, anno in cui Apple, festeggerà il suo 20° anniversario e proprio in vista di questa speciale occasione, avverrà la tanto attesa modifica al design.