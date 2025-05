I benchmark di Samsung Exynos 2500 confermano prestazioni non proprio esaltanti

Manca ormai poco più di un mese alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 , i nuovi pieghevoli della compagnia coreana. Nel frattempo, un benchmark apparso in Rete nelle ultime ore avrebbe mostrato prestazioni non proprio esaltanti per il chip proprietario Exynos 2500 , che sarà verosimilmente montato all'interno di Samsung Galaxy Z Flip7: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Exynos 2500 alla prova: i risultati di Geekbench

È ormai cosa nota, sulla base delle indiscrezioni degli ultimi mesi, che il prossimo modello pieghevole Samsung Galaxy Z Flip7 monterà il nuovo chip proprietario Exynos 2500. Il nuovo processore, apparso sui benchmark del portale Geekbench, avrebbe mostrato prestazioni non proprio brillanti. Entrando nel dettaglio, il nuovo chip proprietario in questione avrebbe registrato 2012 punti in single core e 7563 punti in multi core, con 12 GB di RAM dedicata e il sistema operativo Android 16 preinstallato al suo interno.

I risultati del benchmark di Exynos 2500

Per fare un rapido confronto con i chip delle compagnie concorrenti, il recente Snapdragon 8 Elite di Qualcomm (montato sulla serie Galaxy S25) aveva totalizzato un punteggio di 3220 punti in single core e 10223 punti in multi core. Tale situazione non presagisce nulla di buono anche per il futuro chip proprietario Exynos 2600 realizzato con nodo produttivo a 2 nanometri, che verrà presumibilmente montato all'interno del prossimo Samsung Galaxy S26.