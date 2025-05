Chiude The Walking Dead: Empires, un altro gioco con NFT che morde la polvere

Ricordate quando l'industria videoludica voleva venderci la tecnologia degli NFT (sostanzialmente dei certificati di proprietà degli oggetti digitali), additandola come il futuro? Era il sogno di ogni finanziere che si rispetti: continuare a guadagnare soldi dagli scambi di oggetti virtuali. Purtroppo per loro l'interesse dei videogiocatori è stato vicino allo zero e nemmeno i grossi marchi sono sopravvissuti. Giusto ora apprendiamo dell'imminente chiusura di The Walking Dead: Empires , un titolo con NFT tratto della celebre serie a base di non morti, che è morto.

Un breve addio

Insomma, dopo la chiusura di Ember Sword, avvenuta la settimana scorsa (un altro gioco basato su NFT), oggi è la volta di The Walking Dead: Empires di Gala Games, in sviluppo dal 2021 e con appezzamenti di terra virtuali costati anche 67.000 dollari agli acquirenti. I proprietari saranno felici di sapere che il 31 luglio il gioco chiuderà e quelli che hanno acquistato gli NFT saranno risarciti con delle scatole misteriose da 2 dollari e con altri NFT, come riportato da @JesusMartinezEZ su Twitter.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Leggiamo il comunicato ufficiale con il ferale annuncio: "Ci rivolgiamo oggi alla nostra devota community per condividere un importante annuncio riguardante The Walking Dead: Empires. La vostra partecipazione negli ultimi anni è stata preziosa e vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per il vostro continuo supporto. Dopo un'attenta valutazione, abbiamo preso la difficile decisione di concludere l'esperienza di The Walking Dead: Empires, il cui ultimo giorno giocabile sarà il 31 luglio 2025."

"Questa decisione non è stata presa alla leggera. The Walking Dead: Empires è stato in open beta per oltre un anno, dopo due anni di sviluppo. Fin dall'inizio abbiamo perseguito obiettivi ambiziosi ed esplorato possibilità entusiasmanti per il gioco. Anche se questo segna la fine di The Walking Dead: Empires, restiamo impegnati a offrire esperienze coinvolgenti all'interno dell'ecosistema Gala.

Apprezziamo il vostro supporto al gioco fino a oggi, inclusi gli acquisti di NFT esclusivi di personaggi, stazioni di crafting e terreni. Anche se il percorso di questo gioco giunge al termine, rimaniamo determinati a garantire che questi NFT continuino ad avere una funzione. Come parte del processo di chiusura, distribuiremo nuovi NFT con funzionalità equivalenti in altri prodotti di Gala Games ai possessori degli NFT di TWD:E. Stiamo lavorando attivamente a un sistema di riscatto per questa distribuzione, e ulteriori dettagli saranno condivisi in un post successivo.

Vi invitiamo a continuare a giocare e interagire con gli altri giocatori di The Walking Dead: Empires nei prossimi mesi, e a condividere con noi i vostri migliori ricordi legati al gioco. Celebriamo insieme il viaggio che abbiamo vissuto!"

Gala Games gestisce circa 20 giochi per PC e sistemi mobile, in stadi di sviluppo differente, ma tutti basati su $GALA, la sua criptomoneta.