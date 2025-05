Svelati gli sfondi del Pixel 10: uno sguardo in anteprima al prossimo flagship

Sfondi e colorazioni del Pixel 10

Secondo quanto trapelato da Mystic Leaks e svelato da Android Authority, le immagini sono ben 40 e mostrano una palette di colori piuttosto variegata. Il design rigorosamente astratto è caratterizzato da tonalità blu, viola, grigio argento, bianco panna e un giallo-verdastro denominato "Limoncello".

Attraverso una cartella condivisa su Google Drive proprio da Android Authority, è possibile avere accesso agli sfondi - rigorosamente rinominati in base alle tonalità - e scaricarli in anteprima. Molto probabilmente questi sfondi si abbinano anche a quelle che saranno le colorazioni effettive degli smartphone, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli in merito.

Gli sfondi del Pixel 10

Questi sono gli sfondi della gamma:

Pixel 10 : Obsidian (nero-grigio scuro), Blu, Iris (viola), Limoncello (giallo)

: Obsidian (nero-grigio scuro), Blu, Iris (viola), Limoncello (giallo) Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL: Obsidian (nero-grigio scuro), Verde, Sterling (grigio), Porcelain (bianco)



Molto probabilmente arriveranno nuovi leak anche sui Pixel 10 Pro Fold, attualmente "esclusi" dalla lista.