Una mappa gratuita per Minecraft non è una notizia, ma se la lancia il governo giapponese sì

Il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo del Giappone (MLIT) ha pubblicato una mappa gratuita per Minecraft . Si tratta di un ambizioso livello che riproduce il Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel del Giappone, il più grande sistema sotterraneo al mondo per la deviazione delle acque alluvionali.

Conosciuta come G-Cans, la struttura è stata costruita nel 2006 per aiutare a mitigare gli effetti delle inondazioni che avvengono durante la stagione dei tifoni. Come riportato sul sito Japan Travel, il sistema G-Cans devia le acque piovane provenienti da forti temporali circa sette volte all'anno, impedendo che le strade dell'area a nord di Tokyo si trasformino in fiumi.

La struttura è famosa per il suo colossale sistema di tunnel di cemento, profondo 50 metri e lungo 6,3 chilometri. Come mostrato nel video, i giocatori possono scendere all'interno della struttura per vedere come funziona il sistema di gestione delle acque, ammirando allo stesso tempo i pilastri monolitici che si estendono lungo il tunnel.

"Abbiamo riprodotto realisticamente il grande pozzo verticale, l'enorme serbatoio di regolazione della pressione, le pompe di drenaggio e altre caratteristiche del Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel," hanno scritto i funzionari del governo giapponese spiegando l'iniziativa, nata affinché i giocatori possano imparare l'importanza dello sviluppo delle infrastrutture e della costruzione di impianti per la prevenzione dei disastri naturali.

La mappa è stata realizzata cercando il massimo realismo, dando accesso a tutti ad aree altrimenti chiuse.

Per scaricare la mappa gratuita, andate sulla homepage dell'Edogawa River Office.