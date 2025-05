Hideo Kojima sta sviluppando Physint perché la gente vuole da lui un nuovo Metal Gear

Ad esempio, in un'intervista con Edge, ha parlato dei motivi che lo hanno convinto a dedicarsi nuovamente a un gioco a base di spionaggio, uno dei quali è che, a suo avviso, i fan vogliono da lui qualcosa di simile a Metal Gear .

Probabilmente ci vorranno anni e anni prima di poter vedere in azione Physint , ma nel frattempo nulla vieta a Hideo Kojima di parlarne nell'interviste, svelando curiosità e piccoli dettagli sul nuovo gioco che sta realizzando in collaborazione con Sony PlayStation.

Kojima ha ascoltato i fan

"Ovviamente, ho tante nuove idee che voglio realizzare", ha detto Kojima. "Ma quando mi sono ammalato durante la pandemia, ho realizzato che tante persone vogliono che realizzi qualcosa di simile a Metal Gear. È allora che ho avuto l'idea per un nuovo gioco di spionaggio. Ci ho riflettuto e ho pensato che fosse una buona idea".

Physint è stato annunciato durante lo State of Play di fine gennaio 2024. Verrà realizzato con il pieno supporto di Sony e sarà un'esclusiva PlayStation. Per il momento, non abbiamo visto praticamente nulla del gioco, ma Kojima ha promesso che rappresenterà il culmine della sua carriera, sfrutterà tecnologia all'avanguardia e si avvarrà di talenti provenienti da tutto il mondo.

Hideo Kojima e Hermen Hulst di Sony durante l'annuncio di Physint

Quando potremo giocarci? A questo proposito Kojima in un'altra intervista ha consigliato di non trattenere il fiato in attesa dell'uscita e ha parlato di tempistiche che suggeriscono un lancio nel pieno delle generazione di PS6.