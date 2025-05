L'autore di Clair Obscur: Expedition 33 consiglia agli sviluppatori di fare i giochi che vorrebbero giocare

Fate ciò che vi piace

"Posso parlarne, ma prendete tutto con le pinze, perché mi considero davvero, davvero, davvero fortunato nel modo in cui si sono allineate tutte le stelle", ha detto Broche quando gli è stato chiesto che consiglio darebbe ad altri sviluppatori di videogiochi. "Secondo me, la cosa più importante quando inizi a creare un gioco (e vedo che molti nuovi sviluppatori non la pensano così, e non sono d'accordo) è che non devi farlo pensando a ciò che potrebbe piacere agli altri."

"Devi fare un gioco che piaccia a te. E penso che questo sia stato l'elemento chiave nelle nostre scelte creative. Se c'era qualcosa che a me non piaceva, allora non la mettevamo. Questo lo rende molto personale, ma non è una questione di narcisismo. È solo che se qualcosa riesce a toccare profondamente te, riuscirà anche a toccare profondamente chi gioca. E secondo me, in quel caso, non può fallire."

Broche ha poi parlato dell'importanza dell'onestà degli sviluppatori nelle scelte creative durante la realizzazione di un videogioco. Ha anche citato diversi giochi indie di successo che sono stati apprezzati proprio per la loro originalità, e che probabilmente sono nati perché i loro creatori volevano giocare a titoli di quel tipo, non perché pensavano che sarebbero piaciuti al grande pubblico. "Siamo abbastanza fortunati da avere dei gusti abbastanza 'mainstream', perché il gioco è stato apprezzato da moltissime persone. Ma anche se fosse stato un gioco di nicchia, e in realtà mi aspettavo che Clair Obscur: Expedition 33 lo fosse, penso che riuscirà sempre a colpire nel segno, se dentro ci sono onestà, verità e gioia."

"Anche i giochi indie che hanno avuto un successo enorme, sono sempre titoli che trasmettono autenticità, sincerità, e creati da team che hanno fatto i giochi che volevano giocare, non quelli che pensavano sarebbero piaciuti agli altri. Quindi sì, penso che questo sia il consiglio più importante che potrei dare. Ma, lo ripeto, sono stato abbastanza fortunato da avere gusti che, a quanto pare, coincidono con quelli di tante persone. E sono anche fortunato ad aver potuto lavorare con un team straordinario... a volte ancora non ci credo."

