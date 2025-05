Clair Obscur: Expedition 33, parliamo del finale

Naturalmente questo articolo è pieno di spoiler , quindi se state leggendo e non avete ancora finito Clair Obscur, grazie per il clic ma sarebbe meglio per voi chiudere il browser. Altrimenti, buona lettura!

E uno di questi aspetti è la narrativa . Finora non ne abbiamo potuto parlare esplicitamente per non rovinare la sorpresa a chi dovesse ancora comprarlo o completarlo, ma è giunto il momento di abbattere questo muro di silenzio e parlare di quella storia, di quei finali - perché sono due! - e di che cosa si sono inventati Jennifer Svedberg-Yen e Guillaume Broche che ha reso tanto speciale Clair Obscur. Nelle prossime righe troverete, nell'ordine, un riassuntone della storia, la spiegazione dei due finali, quindi i commenti personali dei redattori cui abbiamo chiesto di scegliere da che parte stare.

Ormai è passato un mese dall'uscita di Clair Obscur: Expedition 33 , che possiamo dire sia finito sulla bocca di tutti, e forse anche troppo. Se ne parla di continuo, ci giocano tutti anche solo per curiosità, ha venduto tantissime copie e Sandfall Interactive è già tra i principali pretendenti al Game of the Year anche se siamo ancora a maggio: il titolo del piccolo sviluppatore di Montpellier è un capolavoro del genere JRPG (anche se è francese, sì) e un nuovo metro di paragone per il mercato sotto diversi aspetti.

La storia spiegata

Clair Obscur è ambientato in un mondo simile al nostro ma più fantasioso che è stato letteralmente spaccato in due dalla Frattura, una catastrofe che ha separato la città simil parigina di Lumiére: una metà è rimasta al suo posto, l'altra è finita alla deriva. Da allora la Pittrice, una gigantesca entità in lontananza, scrive un conto alla rovescia sul monolito e ogni persona di quell'età o superiore sparisce in quello che a Lumiére chiamano Gommage. Così, ogni anno una spedizione lascia la città nel vano tentativo di eliminare la Pittrice, spesso senza fare ritorno, mentre i superstiti vedono sparire i loro cari. Il gioco comincia con la partenza della spedizione numero 33 che, però, al suo sbarco, viene sterminata da un uomo misterioso che dimostra più anni di quelli che dovrebbe avere: al massacro sopravvivono solo Gustave, Maelle, Lune e Sciel. In seguito, l'uomo uccide anche Gustave, e al gruppo dei superstiti si unisce Verso, un ex membro della primissima spedizione, la spedizione zero, che in qualche modo non invecchia da allora.

Verso è il vero protagonista di Clair Obscur

In realtà, nulla è come sembra. Ordiniamo subito le idee. Il mondo di Clair Obscur non esiste: è un dipinto, per la precisione una tela dipinta da Verso nel mondo reale. La Frattura è la tragedia che ha spaccato i Dessendre, una famiglia di Pittori composta da cinque membri: Renoir e sua moglie Aline, poi i tre figli Verso, Alicia e Clea. Questi Pittori hanno poteri praticamente divini: i loro quadri sono veri e propri mondi in cui riversano metaforicamente la loro anima, e in cui possono entrare per manipolarli anche dall'interno. In realtà, i Pittori proiettano nei dipinti le loro coscienze: i corpi restano all'esterno, in una specie di stato catatonico; col tempo i corpi si deteriorano fino a morire, perciò i pittori devono tornare regolarmente nel mondo reale per restare in vita.

I Pittori sono in guerra con un'altra fazione, gli Scrittori. Non si sa chi essi siano - la nostra ipotesi è che potrebbero essere gli stessi scrittori di Sandfall Interactive che, di fatto, raccontano la storia dei Dessendre - e perché siano ai ferri corti con i Pittori, fatto sta che a un certo punto gli Scrittori appiccano un incendio alla magione dei Dessendre in cui Verso muore per salvare Alicia, che però resta sfigurata e praticamente muta. La tragedia spacca (appunto) i Dessendre, che si allontanano gli uni dagli altri, specialmente Aline che incolpa Alicia della morte di Verso.

La famiglia Dessendre da sinistra a destra: Clea, il cane Monoco, Verso, Maelle, Aline e Renoir

Verso, che ha sempre preferito suonare il pianoforte alla pittura, ha dipinto poche tele da piccolo. Lumiére esiste in una di esse, così come i suoi strambi abitanti: i Gestral ed Esquie, ispirati ai giocattoli del piccolo Verso, o Monoco e Noco, che in realtà sono i cani dei Dessendre. Questo dipinto rappresenta l'ultimo frammento dell'anima di Verso ancora in vita. Aline, disperata, decide perciò di entrare nella tela, dove idealmente può ricongiungersi al figlio scomparso. Ma col tempo la donna si immerge sempre di più nel mondo di Verso e Renoir, temendo per la vita di sua moglie e desiderando elaborare il lutto insieme alla sua famiglia, prende un'altra decisione: cancellare il dipinto dall'interno. Aline si oppone a questa scelta, creando la Pittrice e sigillando Renoir sotto il monolito.

Per tutto il tempo, gli abitanti di Lumiére (che effettivamente non esistono, sono solo stati immaginati) hanno creduto che la Pittrice fosse responsabile del Gommage, ma è sempre stato Renoir a cancellarli. La Pittrice sta esaurendo le forze per resistergli e il numero che essa scrive sul monolito è in realtà un avvertimento, per meglio dire il tempo che resta prima che tutta la tela sia cancellata.

Renoir è uno dei migliori antagonisti nella storia dei videogiochi.

Nel mondo della tela Aline dipinge anche delle "copie" della sua famiglia. Il Renoir che uccide Gustave all'inizio del gioco è una copia, disegnata da Aline per impedire che gli esploratori arrivino alla Pittrice. Alicia indossa una maschera perché è sfigurata e muta come la sua controparte nella realtà: un'inconscia ripicca da parte della madre per aver causato la morte di suo fratello Verso. Poi c'è Clea, forse la più pittrice più potente dei Dessendre: nel mondo reale, Clea dà la caccia agli scrittori responsabili dell'incendio. Clea possiede il potere di ridisegnare le creazioni dei suoi famigliari, perciò ridisegna la falsa Clea creata da sua madre - che non le è mai piaciuta - trasformandola in una fabbrica di Nevron, i mostri che possono uccidere gli avventurieri e trattenere il loro chroma, una sorta di energia vitale che alimenta la Pittrice. Lo scopo di Clea è indebolire la Pittrice in modo che Renoir possa liberarsi ed espellere Aline dalla tela: la cinica Clea non nutre nessun attaccamento nei confronti della tela e vuole solo che la sua famiglia superi il lutto e si concentri sulla vendetta.

Verso, che inizialmente desidera proteggere la tela e i suoi abitanti, passa anni a vederli morire mantenendo il segreto sulla propria identità anche a costo di uccidere la sua stessa fidanzata, Julie, dopo che lei aveva scoperto la verità sul suo conto. A questo punto Verso cambia idea, e decide che la tela deve essere distrutta per mettere fine alla propria vita immortale.

La copia di Clea, disegnata da Aline e poi ridisegnata dalla vera Clea, è un boss segreto.

La guerra dei Dessendre va avanti per decenni. Quando la vera Alicia entra nella tela per aiutare Clea a estrarre i genitori, l'intensità del conflitto distorce il suo ingresso, probabilmente coadiuvata dal desiderio di Alicia di una nuova vita. Alicia rinasce nella tela come Maelle da genitori completamente diversi e, dopo averli visti sparire nel Gommage, e avendo sempre provato uno strano senso di distacco nei confronti di Lumiére, a 16 anni si unisce alla spedizione 33 del fratello adottivo Gustave. Nella tela, il silenzioso Curatore, cioè il vero Renoir, aiuta la spedizione a raggiungere la Pittrice. Una volta sconfitta, Renoir cancella tutti gli abitanti di Lumiére eccetto Verso e Maelle: quest'ultima riacquista i suoi ricordi come Alicia e i suoi poteri da Pittrice, compreso quello di manipolare il chroma residuo per riportare invita gli avventurieri uccisi.

A questo punto la più grande spedizione della storia attacca Lumiére e il vero Renoir. Dopo averlo sconfitto con l'aiuto di Aline - che rientra nella tela appositamente - Alicia convince suo padre a lasciarla vivere un altro po' nel mondo della tela, dove può condurre un'esistenza normale insieme ai suoi amici: la vita reale, in cui Alicia è rimasta menomata dall'incendio in cui è morto Verso, è troppo dura per lei. Alla fine, Renoir acconsente e si lascia espellere dalla tela, ma non prima di aver aperto uno squarcio nella dimensione tra il mondo reale e il mondo della tela, dove Verso trova l'ultimo frammento della sua anima che tiene la tela in vita: un bambino spettrale, costretto dal rimorso dei suoi cari a dipingere controvoglia e per sempre. Verso vuole cancellare la tela per liberare se stesso dal suo giogo, Alicia vuole preservarla insieme a tutti i suoi abitanti immaginari ma comunque esistenti a modo loro. Ha inizio il duello finale per il destino della tela.