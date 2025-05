GTA 6 è stato rinviato al 2026, ma quando sarebbe dovuto uscire nel 2025? Ora lo sappiamo

Recentemente, Rockstar Games e Take-Two hanno annunciato il rinvio di GTA 6 al 2026 . Più precisamente, sappiamo che uscirà il 26 maggio 2026 su Xbox Series X e S e PlayStation 5. Ma di quanto è stato rinviato? Sviluppatore ed editore avevano parlato in precedenza di autunno 2025 per l'uscita, senza ridurre mai la finestra di lancio. Ora, grazie a una dichiarazione del CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, è stato dedotto quantomeno il mese in cui avremmo potuto vedere il gioco.

Il vecchio mese d'uscita

Come riportato da videotechuk_ su X, durante un'intervista con l'emittente CNBC, Zelnick ha rivelato che GTA VI è stato posticipato di meno di sei mesi.

Se ciò fosse vero, e non vediamo perché non dovrebbe esserlo, significherebbe che GTA VI sarebbe dovuto uscire intorno a novembre 2025. Curiosamente, sia GTA V (2014) che Red Dead Redemption 2 (2019) sono usciti su PC proprio a novembre.

Per adesso GTA 6 non è stato ancora annunciato per PC, ma praticamente tutti danno per scontata un'uscita successiva, come avvenuto per i più recenti giochi di Rockstar Games.

Nel frattempo non ci resta che aspettare l'anno prossimo per giocare a GTA 6 su console, dove tanti analisti pensano che farà sfaceli in termini di vendite e di catalizzazione dell'interesse del pubblico.