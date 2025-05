In arrivo un righello console portatile per il retrogaming, che può far girare anche DOOM

Raphaël Texier è uno studente del secondo anno di ingegneria in Francia e ha avuto un'idea geniale: infilare una console portatile dentro a un righello . Sì, uno di quelli che si usano per tirare righe. Si chiama Retro-Ruler e riesce a emulare diverse console. Naturalmente può anche a far girare DOOM , che ormai è quasi una condizione esistenziale di ogni genere di hardware con schermo.

Caratteristiche tecniche e sistemi emulati

Raphaël ha osservato che i righelli si utilizzano in moltissime professioni, in particolare quelle tecnico scientifiche che richiedono delle misurazioni. Quindi, perché non rendere più divertente questo diffusissimo strumento? Magari qualche palazzo crollerà a causa della distrazione creata, ma volete mettere?

Per Raphaël, il Retro-Ruler è stato un vero e proprio lavoro d'amore, che presto si spera diventerà realtà, grazie a una campagna Kickstarter in cui cerca soltanto 2000 euro.

Parlando di componenti e specifiche tecniche, il Retro-Ruler vanta uno schermo IPS da 1,69 pollici con risoluzione di 280x240 px, 8 MB di RAM e 16 MB di memoria flash. Al suo interno c'è un microcontrollore dual-core ESP-32-S3, una batteria LiPo da 230 mAh che garantisce circa 2 ore di gioco e ricarica rapida USB-C. È possibile anche inserire una scheda SD da 64 GB, che dovrebbe essere più che sufficiente per contenere tutte le ROM legali dei sistemi emulati.

Sul righello ci sono 12 pulsanti più 2 pulsanti dorsali. L'ergonomia non sembra proprio eccezionale, ma non è questo il punto, evidentemente. Per quanto riguarda le console emulate, il righello usa un firmware open source chiamato Retro-GO, sviluppato da ducalex, e permette di giocare (oltre a DOOM) a titoli per: