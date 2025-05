Una serie classica per ZX Spectrum e C64 sta per avere una riedizione di lusso

Il mercato del retrogaming è in forte crescita negli ultimi anni, tanto che non mancano iniziative volte a recuperare e celebrare serie classiche, magari con delle nuove edizioni fisiche. Ad esempio l'editore specializzato Pixel Jockey e lo sviluppatore David Jones hanno unito le forze per lanciare un cofanetto dedicato alla storica serie Magic Knight , pubblicata originariamente su ZX Spectrum , ma disponibile anche su Commodore 64 , che sta per compiere 40 anni.

Magic Knight

Per chi non la conoscesse, i Magic Knight sono degli arcade adventure, ossia dei titoli in cui si risolvevano puzzle da avventura grafica, ma con una struttura di gioco action. Quindi si saltava tra le piattaforme, si evitavano nemici e si usava l'interfaccia Windimation per usare gli oggetti raccolti e compiere altre azioni.

La raccolta di MAgic Knight

La cosiddetta Magic Knight 40th Anniversary Collection è attualmente su Kickstarter, dove sta cercando di raccogliere 14.280 euro per diventare realtà. Considerando che ne ha già racconti 12.479 al momento di scrivere questa notizia, non fatichiamo a credere che ce la farà.

Acquistandola vi porterete a casa le versione ZX Spectrum, su cassetta, di:

Le cassette sono state rese "il più fedeli possibile alle uscite originali", con il team che ha scannerizzato le copertine originali per poi ridisegnare e ricreare tutto, dalle etichette delle cassette alle confezioni. Le modifiche apportate sono minime, come l'aggiunta di un testo commemorativo per il 40° anniversario e la sostituzione delle vecchie etichette in bianco e nero con delle nuove illustrazioni a colori.

Come se non bastasse, tutte queste cassette sono racchiuse in una custodia a libro con chiusura a strappo, chiamato The Codex, progettato per sembrare un "libro perduto" del Medioevo. Il cofanetto costa 40 sterline, ma è disponibile anche un'edizione da 70 sterline che include una maglietta, una tazza e una spilla di Magic Knight.