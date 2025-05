11 bit studios ha svelato in quanti hanno giocato la demo di The Alters

Con l'avvicinarsi del lancio del gioco, 11 bit studios ha voluto svelare il numero di persone che hanno scaricato e giocato la demo di The Alters . In effetti manca meno di un mese per averlo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, visto che uscirà il 13 giugno 2025, quindi è arrivato il momento di tirare le prime somme.

Demo migliorata

"Siamo felicissimi di annunciare che oltre 270.000 persone hanno giocato alla demo!" hanno scritto gli sviluppatori in un aggiornamento pubblicato su Steam. "Siamo estremamente soddisfatti dei feedback positivi ricevuti finora, l'entusiasmo è reale e non potremmo essere più grati per il vostro supporto."

Purtroppo non c'è più molto tempo per provare la demo, come spiegato dagli sviluppatori: "Questo fine settimana è l'ultima occasione per provare la demo, che non sarà più disponibile per il download a partire dal 18 maggio." Quindi bisogna sbrigarsi, se si vuole farsi un'idea in prima persona di come sarà The Alters.

Per promuovere il gioco, 11 bit studios ha anche lanciato un'applicazione basata sull'IA che trasforma in Jan Dolski. "Ti basta caricare un selfie per vederti come parte dell'equipaggio di Jan." Viene spiegato. Potete provarla sulla pagina Alter Yourself.

Annunciato anche un evento speciale in cui The Alters è stato provato da persone provenienti da tutto il mondo (immaginiamo stampa e influencer), che nei prossimi giorni non mancheranno di pubblicare i loro articoli o i loro video.