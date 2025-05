In futuro potrebbe esserci uno Shinobi: Art of Vengeance 2, se il primo andrà bene

Stando a quanto detto in un'intervista concessa alla testata Game Informer, Sega spera che la serie possa continuare. Il direttore della produzione dei contenuti di Sega, Kagasei Shimomura, ha chiarito che l'azienda è interessata a ricostruire alcune delle sue vecchie IP per un pubblico moderno. Quindi, in caso di successo, aspettiamoci uno Shinobi: Art of Vengeance 2 .

Shinobi: Art of Vengeance uscirà il 29 agosto 2025 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S. Si tratta del primo nuovo gioco della serie Shinobi dopo tanti anni e tanti fa si stanno chiedendo se si tratta di un caso isolato, o se Sega sta provando a rilanciare la serie.

Le parole di Sega

"La cosa più importante per noi è ovviamente creare giochi. Detto ciò, sentiamo fortemente l'esigenza di far crescere le nostre IP e prendercene cura." Ha detto Shimomura, per poi spiegare: "Quindi, prima viene l'uscita del gioco, ma in passato abbiamo anche pubblicato contenuti video, e ci sono davvero tante cose che potrebbero accadere in futuro."

"Nulla è scolpito nella pietra, certo, ma potrebbero esserci magari fumetti o merchandising [...] Pensiamo che le IP debbano evolversi ed espandersi, e teniamo davvero molto all'IP di Shinobi. Vogliamo prendercene cura e farla crescere."

"Forse in futuro ci sarà un Vengeance 2. Non c'è nulla di pianificato al momento. Tutto dipenderà da come riusciremo a far crescere questa IP e da come evolverà. Ma vogliamo sicuramente farla crescere."

Shinobi: Art of Vengeance è stato sviluppato da Lizardcube, gli stessi degli ottimi Streets of Rage 4 e Wonder Boy: The Dragon's Trap.