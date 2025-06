Shinobi: Art of Vengeance è tornato a mostrarsi in un video di gameplay esplosivo

Shinobi: Art of Vengeance è uno dei giochi mostrati quest'estate, nel corso dell'IGN Live 2025. D'altro canto è in arrivo il 29 agosto 2025 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, quindi non poteva essere altrimenti. Nel caso, abbiamo potuto vedere un video di gameplay puro , che ha ribadito diversi aspetti del gioco.

Il filmato

Il filmato inizia con il protagonista che combatte su di una zattera, usando tute le sue abilità. Il gameplay sembra dvvero dinamico, tra attacchi corpo a corpo, salti e utilizzo di diversi poteri.

La seconda sequenza lo vede partire da un tetto, per poi affrontare degli arcieri d'elite su delle piattaforme. Anche in questo caso vengono usate diverse tecniche e si utilizza il baratro sottostante per avere la meglio sugli avversari.

Infine, viene mostrata una sequenza platform in cui il nostro corre, si aggrappa a degli appigli, naturalmente combatte, per poi tornare a saltare, mentre sullo sfondo ci sono dei fuochi artificiali.

Insomma, Shinobi: Art of Vengeance sembra confermarsi come la possibile rinascita della serie di Sega, ripetendo quanto fatto fatto con Streets of Rage 4 (dagli stessi sviluppatori, Lizardcube). Il video in sé ha mostrato una qualità enorme del gameplay. Vedremo se il tutto sarà confermato con la versione finale, con cui fortunatamente potremo giocare a breve.