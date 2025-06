R-Type Delta: HD Boosted segna il ritorno della grande serie di sparatutto classici

Gli editori City Connection e Clear River Games hanno annunciato R-Type Delta: HD Boosted per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam), di cui è stato mostrato un trailer di gameplay. Il lancio è previsto per il 2025, in data ancora da destinarsi.

R-Type Delta: HD Boosted è una versione rimasterizzata in alta definizione dello sparatutto classico a scorrimento laterale R-Type Delta, originariamente uscito per PlayStation il 19 novembre 1998. Si tratta anche del ritorno sulla scena della storica serie, nata in sala giochi nella metà degli anni 80.