Il nuovo video di Shinobi: Art of Vengeance è incentrato sul combattimento

Shinobi: Art of Vengeance sta arrivando e Sega sembra puntarci davvero molto per rilanciare la serie, cercando l'effetto Streets of Rage 4 (del resto lo studio di sviluppo è lo stesso). Dopo aver mostrato le ambientazioni e aver raccontato la trama del gioco con dei video dedicati, ora è arrivato il momento di saperne di più sul sistema di combattimento, del platform d'azione a scorrimento laterale in 2D di LizardCube. Naturalmente è stato pubblicato un nuovo trailer per l'occasione.