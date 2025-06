La colonna sonora di Shinobi: Art of Vengeance è firmata da Yuzo Koshiro e Tee Lopes

Shinobi: Art of Vengeance è come un sogno per gli appassionati della serie

Yuzo Koshiro, vera e propria icona dei videogiochi fra gli anni '80 e '90 , è l'autore delle musiche di Streets of Rage, The Revenge of Shinobi e ActRaiser, fra gli altri: il suo coinvolgimento si pone come un omaggio alla grande storia del franchise SEGA.

Un rilancio dovuto

Annunciato durante l'ultimo State of Play, Shinobi: Art of Vengeance rientra in una serie di revival che SEGA ha realizzato in prima persona o ha concesso in licenza allo scopo di intercettare i numerosissimi nostalgici dei suoi grandi classici.

Anche questo si rivelerà un eccellente ritorno? Lo scopriremo il prossimo 29 agosto su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.