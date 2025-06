DOOM: The Dark Ages ha ricevuto l'aggiornamento con il Path Tracing, ecco come gira

DOOM: The Dark Ages ha ricevuto l'aggiornamento con il Path Tracing e Digital Foundry ha realizzato un'analisi comparativa al fine di evidenziare le differenze con il normale ray tracing, nonché testare l'impatto che questo update ha sulle prestazioni del gioco.

Stando alle parole di Alex Battaglia, DOOM: The Dark Ages si pone come il titolo in Path Tracing più leggero attualmente a disposizione, ma è chiaro che la sofisticata tecnologia va a incidere in maniera importante sul frame rate, producendo un calo quantificato in circa il 39%.

Visivamente è impossibile notare cambiamenti durante le sequenze di intermezzo, che utilizzano effetti pensati appositamente, ma nelle sequenze in-game il Full Ray Tracing aggiunge parecchio alle immagini, impreziosendo le superfici e i riflessi in maniera sostanziale.

Il path tracing introduce anche una gestione avanzata dell'illuminazione globale, con un numero di rimbalzi luminosi sensibilmente più alto rispetto alla modalità RT standard: ciò si traduce in interni più vividi e realistici, dove la luce del sole riesce a penetrare da finestre e fessure per raggiungere spazi che prima restavano in penombra.